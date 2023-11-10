Дефицит работников. В каких областях женщин привлекают на «мужские» должности — Finance.ua

Дефицит работников. В каких областях женщин привлекают на «мужские» должности Сегодня 13:01 — Личные финансы

Дефицит работников. В каких областях женщин привлекают на «мужские» должности, Фото: freepik.com

Дефицит мужчин ставит под угрозу сохранение объемов производства, поэтому предприятия стали привлекать женщин в сфере металлообработки, переработки агропродукции и мебельной промышленности.

Об этом свидетельствуют результаты исследования трендов на рынке труда, проведенного Конфедерацией работодателей Украины.

Как говорится в исследовании, на средних и крупных предприятиях после мобилизации мужчин в ВСУ женщин вынуждены переводить на их места из-за значительного дефицита кадров.

«Такая практика существует в сфере металлообработки и переработки агропродукции на производствах с высоким уровнем автоматизации, если можно быстро провести переобучение. Часто работа в новой должности требует от женщин выполнения определенных физических нагрузок. Такая практика распространяется, в частности, в мебельной промышленности», — говорится в исследовании.

Напомним, народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что Украина придет к смешанной армии — воевать будут как мужчины, так и женщины.

Справка Finance.ua:

в Польше рекордное количество трудоустроенных иностранцев — 1 млн 125 тыс. Из них три четверти украинцев — посчитали в Управлении социального страхования (ZUS);

Государственная служба статистики обнародовала официальные данные по номинальной зарплате украинцев в 2023 году. По данным статистического ведомства, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года;



По данным Work.ua, в октябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 000 грн.

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