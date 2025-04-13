Самые популярные профессии, которые в этом году выбирали украинцы по государственным ваучерам — Finance.ua

Самые популярные профессии, которые в этом году выбирали украинцы по государственным ваучерам
С начала года почти 7000 украинцев получили ваучер на бесплатное обучение от Министерства экономики и Службы занятости, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.
Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:
- 5129 человек в возрасте 45+;
- 1023 внутренне перемещенных лиц;
- 401 человек с инвалидностью;
- 222 участника боевых действий;
- 1 человек, уволившийся с военной службы.
Самые популярные профессии/специальности, которые в этом году украинцы выбирали по ваучерам, — медсестринство, медицина, повар, социальный работник и водитель автотранспортных средств.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства.
Учиться можно как в заведениях профессионально-технического образования, так и в заведениях высшего образования. В частности, можно овладеть новой профессией в одном из восьми современных Центров профессионально-технического образования Службы занятости.
В прошлом году более 23 тысяч украинцев воспользовались такой возможностью и улучшили свои навыки.
Кто может получить ваучер
Подготовку, переподготовку, повышение квалификации могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не состоят на учете в службе занятости как безработные и не обучались за счет Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет.
В частности:
- украинцы в возрасте 45+ с официальным трудовым стажем не менее 15 лет;
- участники и участницы боевых действий, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации;
- люди с инвалидностью и статусом ВПЛ;
- уволенные с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата;
- бывшие военнопленные;
- украинцы, получившие ранения или увечья во время военного положения в Украине.
Программа финансируется за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Компенсация на обучение составляет 30 тысяч гривен. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в любой центр занятости, подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение.
Поделиться новостью