Самые популярные профессии, которые в этом году выбирали украинцы по государственным ваучерам — Finance.ua

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Самые популярные профессии, которые в этом году выбирали украинцы по государственным ваучерам

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Самые популярные профессии, которые в этом году выбирали украинцы по государственным ваучерам
Самые популярные профессии, которые в этом году выбирали украинцы по государственным ваучерам
С начала года почти 7000 украинцев получили ваучер на бесплатное обучение от Министерства экономики и Службы занятости, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.
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Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:
  • 5129 человек в возрасте 45+;
  • 1023 внутренне перемещенных лиц;
  • 401 человек с инвалидностью;
  • 222 участника боевых действий;
  • 1 человек, уволившийся с военной службы.
Самые популярные профессии/специальности, которые в этом году украинцы выбирали по ваучерам, — медсестринство, медицина, повар, социальный работник и водитель автотранспортных средств.

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Ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства.
Учиться можно как в заведениях профессионально-технического образования, так и в заведениях высшего образования. В частности, можно овладеть новой профессией в одном из восьми современных Центров профессионально-технического образования Службы занятости.
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В прошлом году более 23 тысяч украинцев воспользовались такой возможностью и улучшили свои навыки.

Кто может получить ваучер

Подготовку, переподготовку, повышение квалификации могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не состоят на учете в службе занятости как безработные и не обучались за счет Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет.
В частности:
  • украинцы в возрасте 45+ с официальным трудовым стажем не менее 15 лет;
  • участники и участницы боевых действий, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации;
  • люди с инвалидностью и статусом ВПЛ;
  • уволенные с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата;
  • бывшие военнопленные;
  • украинцы, получившие ранения или увечья во время военного положения в Украине.
Программа финансируется за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Компенсация на обучение составляет 30 тысяч гривен. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в любой центр занятости, подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение.
По материалам:
Finance.ua
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