Самые популярные профессии, которые в этом году выбирали украинцы по государственным ваучерам — Finance.ua

Самые популярные профессии, которые в этом году выбирали украинцы по государственным ваучерам Сегодня 17:12 — Казна и Политика

Самые популярные профессии, которые в этом году выбирали украинцы по государственным ваучерам

С начала года почти 7000 украинцев получили ваучер на бесплатное обучение от Министерства экономики и Службы занятости, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

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Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:

5129 человек в возрасте 45+;

1023 внутренне перемещенных лиц;

401 человек с инвалидностью;

222 участника боевых действий;

1 человек, уволившийся с военной службы.

Самые популярные профессии/специальности, которые в этом году украинцы выбирали по ваучерам, — медсестринство, медицина, повар, социальный работник и водитель автотранспортных средств.

Ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства.

Учиться можно как в заведениях профессионально-технического образования, так и в заведениях высшего образования. В частности, можно овладеть новой профессией в одном из восьми современных Центров профессионально-технического образования Службы занятости.

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В прошлом году более 23 тысяч украинцев воспользовались такой возможностью и улучшили свои навыки.

Кто может получить ваучер

Подготовку, переподготовку, повышение квалификации могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не состоят на учете в службе занятости как безработные и не обучались за счет Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет.

В частности:

украинцы в возрасте 45+ с официальным трудовым стажем не менее 15 лет;

участники и участницы боевых действий, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации;

люди с инвалидностью и статусом ВПЛ;

уволенные с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата;

бывшие военнопленные;

украинцы, получившие ранения или увечья во время военного положения в Украине.

Программа финансируется за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Компенсация на обучение составляет 30 тысяч гривен. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в любой центр занятости, подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение.

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