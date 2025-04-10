Рынок ІТ оживает: для каких кандидатов больше всего вакансий — Finance.ua

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Рынок ІТ оживает: для каких кандидатов больше всего вакансий

Личные финансы
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Рынок ІТ оживает: для каких кандидатов больше всего вакансий
Рынок ІТ оживает: для каких кандидатов больше всего вакансий
Активность рекрутеров растет, вакансий становится больше — рынок оживает. Основной драйвер роста сейчас — маркетинг-вакансии, но компании начинают активнее искать опытных разработчиков и других технических специалистов.
Об этом говорит аналитика Djinni за первый квартал 2025 года.

Вакансии

В начале 2024 года на Djinni было в среднем 6900 вакансий онлайн. В первом квартале 2025 года — в среднем 7700. То есть плюс 800 вакансий онлайн. До цифр начала 2023 года еще далеко, но есть положительный тренд. Медленный рост продолжался весь прошлый год и в этом квартале оживился: в марте количество вакансий достигало 8500. С другой стороны, активизация рекрутеров в первом квартале — это обычное сезонное явление.
В августе 2023 года на Djinni изменилась модель оплаты, поэтому компании, которые не готовы были платить за наем, перестали публиковать вакансии
В августе 2023 года на Djinni изменилась модель оплаты, поэтому компании, которые не готовы были платить за наем, перестали публиковать вакансии, Інфографіка: Djinni
Кандидатов в поиске в первом квартале 2025 года в среднем было 82 тысячи. Весь 2024-й количество кандидатов онлайн уменьшалось: с 90 тысяч в январе до 79 тысяч в декабре.
В первом квартале 2025 года на Djinni опубликовали более 26 тысяч вакансий — это на 10% больше, чем в Q4 2024, и на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более того, это самый высокий показатель с конца 2023 года.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
По сравнению с предыдущим кварталом, за первые три месяца 2025 года больше всего возросло количество вакансий для кандидатов с опытом до 1 года (+16%) и 1 год (+14%). Вакансии для уровня senior тоже выросли, на 11%, но по сравнению с прошлым годом — их стало меньше на 3%. Это единственная группа, где количество вакансий в годовом исчислении уменьшилось.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Маркетинг остается самой большой категорией по количеству вакансий. Около 16% опубликованных позиций касаются маркетинга. На втором месте вакансии для сейлзов, но их втрое меньше — 5.5%. Впервые на третье место поднялась категория Fullstack (4,64% опубликованных за квартал вакансий). Их теперь ищут больше, чем фронтендеров, хоть и ненамного (JavaScript вакансий 4.58%)
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Наибольший рост в первом квартале в категориях Python и ERP (+40%). Также больше среднего выросли вакансии для Data Science и Node. js (+23%).
На 13% упали вакансии в категории Head/Chief (в основном нетехнический C-Level) и на 10% - Sysadmin. Продолжается падение Java вакансий (минус 3%), их сейчас даже меньше, чем C++.

Отклики на вакансии

14 тысяч вакансий с откликами за март — это рекордное количество за год, на 500 больше, чем в феврале, и на 1500, чем в марте прошлого года. Среднее количество откликов на одну вакансию при этом снизилось с 21 в марте 2024 до 16 сейчас. Но оно чуть выше, чем в конце прошлого года.
Традиционно, конкуренция в вакансиях без опыта самая высокая, 23.5 отклика в марте. Но она же больше всего снизилась за год: в марте 2024 было 36 откликов на одну вакансию в среднем. Вакансия с требованием более 5 лет опыта сейчас получает в среднем 13 откликов, все остальные уровни опыта — 16−17.
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Значительно больше, чем требования к опыту конкуренции влияет категория. Больше всего откликов на одну вакансию сейчас приходит на вакансию фронтендера: 57 в среднем. Но и это на 25% меньше, чем в прошлом. На второе место с первого опустился QA, 45 откликов на вакансию за месяц и это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Дизайн остается на третьем месте (33 отклика на вакансию, было 43), далее следует Java (28) и Project Manager (26).
Меньше всего откликов на вакансию (среди больших категорий) — в C++, Marketing и C-Level. На эти вакансии откликаются 5−7 кандидатов в среднем.
Количество откликов не снизилось только для четырех категорий. Это DevOps (была 11, стала 13.5), Project Manager, С++ и Head/Chief.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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