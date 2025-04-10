Работа без границ: самые интересные удаленные вакансии апреля — Finance.ua

Работа без границ: самые интересные удаленные вакансии апреля Сегодня 13:06 — Личные финансы

Работа без границ: самые интересные удаленные вакансии апреля

Удаленная работа уже давно стала убедительной альтернативой офисной. Понимая, насколько такой формат работы ценится работниками, работодатели идут им навстречу и дают возможность самостоятельно выбирать — работать удаленно или в гибридном формате.

Специалисты robota.ua подготовили подборку удаленных вакансий апреля, в нее вошли прогрессивные компании, которые предлагают достойные условия труда.

Системный администратор в Megapolis+

📍 Удаленно/иногда нужно выезжать на работу в Киев

Рекламный холдинг в индустрии наружной рекламы приглашает в бизнес-команду специалиста с опытом работы на аналогичной должности от 2 лет; знанием стека технологий: Elasticsearch, Grafana, Docker, Ceph, Proxmox, ZFS, Git, Ansible, PBS, Prometheus, Loki, Bash/Python, Mikrotik; навыками администрирования сложных IT-систем.

Среди задач, которые необходимо выполнять: администрирование сетевого оборудования, файловых хранилищ, серверов виртуализации, контейнеров, систем мониторинга и резервного копирования.

Главный экономист виртуального отделения в Райффайзен Банк

📍 Гибридный формат

и т. д. Банк анонсирует следующие обязанности : проведение идентификации и верификации клиентов ФЛ/ФЛП через e-mail/звонок; проведение видеоверификации клиентов ФЛ/ФЛП (в режиме видеотрансляции); заполнение чек-листа по результатам изучения клиента; исправление ошибок в АБС

Для работодателя важны: опыт обслуживания клиентов ФЛ/ФЛП, в частности, проведение идентификации/верификации (до 1 года); знание основных требований осуществления надлежащей проверки клиентов ФЛ/ФЛП; умение работать с премиум-клиентами будет преимуществом.

Маркетолог Digital в Starlight Media

📍 Удаленно/иногда необходимо выезжать на съемки

На должность рассматриваются кандидаты с опытом работы на аналогичной позиции от 2-х лет; знанием интернет-аналитики; навыками бюджетирования и прогнозирования результатов деятельности; умением отслеживать тренды в маркетинге; ожидаемый уровень английского языка — Intermediate.

Предлагается: страхование здоровья за счет компании и возможность застраховать родных; программа поддержки молодых родителей; помощь корпоративного фонда StarLight Hope в экстренных ситуациях; программа льгот и бонусов от партнеров компании (в сервисных компаниях, салонах, спортзалах и т. п. ).

Бренд-менеджер в «Данон в Украине»

📍 Гибридный формат

Отправляйте свое резюме , если у вас есть высшее образование в сфере маркетинга; 1+ год опыта работы в управлении брендом; умеете точно анализировать и качественно планировать стратегию; имеете стратегическое мышление и способны разрабатывать и внедрять эффективные маркетинговые кампании; знаете английский язык на уровне Upper-Intermediate.

Младший консультант в направление управления человеческим капиталом (HCAS) в Deloitte

📍 Удаленно или гибридный формат

Ищут специалиста для выполнения следующих обязанностей: участие в консалтинговых проектах, связанных с развитием персонала и HR-функций, управлением изменениями, организационным развитием; исследование отраслевых тенденций, обработка больших объемов данных и документов, осуществление сравнительного анализа; помощь в подготовке коммерческих предложений для потенциальных клиентов (поиск информации, помощь в поиске и формировании решения, визуальное оформление).

Ведущий аудитор в Meest China

📍 Удаленно или гибридный формат

Ищут специалиста для компании-партнера во Львове и Киеве. Для работы понадобятся: опыт работы с большими массивами данных; знание Excel на высоком уровне; знание МСФО; опыт работы финансовым директором, главным бухгалтером, внутренним аудитором или на позиции senior в аудиторских компаниях. Опыт написания внутренних нормативных документов и опыт перевода компаний на МСФО будут дополнительным преимуществом.

Дизайнер-верстальщик в «Симпатик групп»

📍 Удаленно/гибридный формат/офис в Киеве

Холдинг в поисках специалиста в отделе дизайна. Работодатель обращает внимание на уверенное использование программ Adobe: InDesign, Illustrator, Photoshop; знания верстке в InDesign. Испытательный срок на позиции — 3 месяца.

Будущий работник будет верстать каталоги и печатную полиграфию, согласно утвержденным бренд-буками; готовить макеты в печать и взаимодействовать с полиграфией; среди задач — предметная съемка каталоговой продукции и ретушь.

Младший юрист в Film.ua

📍 Гибридный формат

Вертикально-интегрированная группа компаний в сфере производства, адаптации и дистрибуции кинотеатрального и телевизионного контента, а также студийного комплекса приглашает на работу в юридический департамент.

Нужно: помогать в сопровождении хозяйственной деятельности киностудии и/или сопровождении аудиовизуальных медиа; работать с договорами; заниматься организацией документооборота юридических лиц; проверять контрагентов и работать с реестрами/базами данных; предоставлять юридические консультации, составлять аналитическо-правовые справки.

Аналитик логистических сервисов в «Омега»

📍 Удаленно

Компания, специализирующаяся в области дистрибуции автокомпонентов, приглашает на работу . Чем нужно заниматься: подготовкой аналитической информации по запросу; автоматизацией и усовершенствованием процессов обработки аналитических данных; написанием задач для автоматизации отчетов для разработчиков; вести расчет экономических показателей; вести проекты; собирать и консолидировать услуги на рынке запчастей.

Ведущий бухгалтер по учету аренды, МСФО (RozetkaPay) в EVO

📍 Гибридный формат

На должность в финансовую компанию рассматриваются кандидаты с опытом работы от 2 лет; глубоким пониманием учета сделок аренды и их отражением в бухгалтерии; практическим опытом применения МСФО «Аренда»; владеющие программами 1С 8 (УТП, «Бухгалтерия»), MEDoc, Excel; будет плюсом опыт автоматизации бухгалтерских процессов, готовность учиться новому и работать с нормативной документацией.

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