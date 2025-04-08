Зарплаты растут: где в Украине больше всего вакансий (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты растут: где в Украине больше всего вакансий (инфографика)
В марте рынок труда продолжал развиваться под влиянием реалий полномасштабной войны и сезонных факторов. Первое сказалось на том, что второй месяц подряд в десятке самых востребованных должностей — военнослужащие. Также эксперты фиксируют, что количество вакансий, где работодатели готовы отдавать предпочтение ветеранам, выросло на 12%.
Об этом свидетельствует исследование Work.ua.
Но в то же время на специфику вакансий влияют сезонные факторы. В марте с поиском работников оживились представители гостинично-ресторанного бизнеса. Так что возросло количество предложений работы для горничных, официантов, администраторов гостиницы.
Что с зарплатами
В марте 2025 года средняя зарплата увеличилась до 24 000 грн. (+500 грн. к февралю).
Наиболее ощутимо возросло предлагаемое вознаграждение за работу в следующих категориях:
- «Культура, музыка, шоу-бизнес» — 25 000 грн, +11% к февралю;
- «Маркетинг, реклама, PR» — 29 500 грн, +7%;
- «Юриспруденция» — 23 900 грн, +6%;
- «Сельское хозяйство, агробизнес» — 26 500 грн, +6%;
- «Недвижимость» — 52 500 грн, +5%.
Самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Сила обороны, в сфере IT и на руководящие позиции. Также на зарплаты выше среднего могут претендовать брокеры (60 000 грн), ортодонты (58 750 грн), водители-международники (55 000 грн), эндодонтисты (55 000 грн), риелторы (53 500 грн), бизнес-аналитики, монолитчики, радиотехники, рихтовщики (50 000 грн).
Вакансии
В первый месяц весны работодатели разместили на Work.ua 98 992 вакансии — почти столько же, как и в феврале 2025 года.
Наиболее заметно прибавилось работы в Волынской (+7%), Винницкой (+6%), Черновицкой (+5%), Кировоградской и Закарпатской (по +3%) областях. А вот в областях-лидерах по количеству вакансий работы в основном уменьшилось.
Подготовка к туристическому сезону идет полным ходом
В марте ровно половина всех предложений работы принадлежала к этим пяти категориям:
- «Рабочие специальности, производство» — 17 239 вакансий, +3% к февралю;
- «Сфера обслуживания» — 16 014, +10%;
- «Продажа, закупка» — 11 958, -4%;
- «Розничная торговля» — 11 706, +3%;
- «Логистика, склад, ВЭД» — 10 104, -2%.
Но самые резкие изменения произошли в категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — похоже, что компании готовятся к летнему сезону.
Эта тенденция ярко проявляется и в отдельных вакансиях, которых стало больше в марте: горничная (+43% к февралю), официант (+22%), уборщик (+20%), администратор гостиницы (+18%).
Где больше всего вакансий
Среди лидеров из сфер, которые размещают больше всего вакансий:
- «Розничная торговля» — 14 956 предложений работы, +3% к февралю;
- «Силы обороны» — 8 794, +2%;
- «Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт» — 8 293, -4%;
- «Гостинично-ресторанный бизнес» — 7 623, +12%;
- «Медицина, здравоохранение, аптеки» — 5 940, +1%.
В то же время в десятке самых востребованных профессий, то есть тех, для которых на рынке труда предлагается больше всего вакансий, появилась должность военнослужащего. Теперь десятка самых популярных вакансий выглядит так:
- продавец-консультант — 8 020 вакансий;
- менеджер по продажам — 5 675;
- водитель — 4058;
- грузчик — 2 799;
- кассир — 2 760;
- повар — 2 746;
- бухгалтер — 2 416;
- менеджер по работе с клиентами — 1886;
- кладовщик — 1 863;
- бармен/бариста — 1 783;
- военнослужащий — 1697.
Более ¾ соискателей имеют опыт работы
В марте количество откликов соискателей минимально возросло против февраля — на 3%. Кандидаты достаточно активны в поиске работы. Но с учетом незначительного роста количества вакансий показатель конкуренции несколько снизился. Несмотря на это, ситуация остается лучше, чем в прошлом году.
Как всегда, наивысшую активность кандидаты проявляют в удаленной работе. Если же говорить об оффлайн-вакансиях, то наивысшую конкуренцию видим в Винницкой, Львовской и Киевской областях.
Основная часть соискателей на рынке труда — это молодежь с опытом работы. Демографический портрет кандидатов остается почти неизменным.
Возросло количество откликов на вакансии в Сил обороны
В марте раздел work.ua/zsu/ показал следующие результаты:
- Количество вакансий от Сил обороны возросло до 8795. Увеличилось и количество подразделений, до 767.
- Количество откликов на вакансии Сил обороны выросло на 20%. Самая высокая конкуренция за вакансии в категориях «Юриспруденция», «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи, закупка».
- Самая низкая конкуренция за должности в армии в категориях «Сельское хозяйство, агробизнес», «Рабочие специальности, производство», «Транспорт, автобизнес», «Охрана, безопасность», «Телекоммуникации и связь».
В марте среди кандидатов, откликнувшихся на вакансии Сил обороны, увеличилось количество женщин (+7% к марту). Количество кандидатов-мужчин осталось неизменным.
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