Выросло количество вакансий и зарплаты: в НБУ рассказали об изменениях на рынке труда — Finance.ua

Выросло количество вакансий и зарплаты: в НБУ рассказали об изменениях на рынке труда Сегодня 11:05 — Личные финансы

Выросло количество вакансий и зарплаты: в НБУ рассказали об изменениях на рынке труда

В марте продолжалось оживление рынка труда: количество новых вакансий и резюме возросло в годовом исчислении. Благодаря увеличению предложения рабочей силы поиск работников облегчился, хотя их дефицит продолжает оставаться основной проблемой бизнеса и стимулирует дальнейшее повышение зарплат.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

«В марте продолжалось оживление рынка труда: количество новых вакансий и резюме росло в годовом измерении. Количество резюме в I квартале было стабильно выше, чем в прошлом году», — сказано в обзоре.

Увеличение предложения рабочей силы способствовало облегчению поиска работников.

График: НБУ

Нехватка рабочей силы остается самой большой проблемой бизнеса и поддерживает рост зарплат.

Основные препятствия для ведения бизнеса в военное время:

рост цен;

перебои с электро-, водо- или теплоснабжением;

нехватка рабочей силы;

опасно работать

«Дефицит работников и дальше поддерживает рост зарплат высокими темпами. Однако предлагаемые зарплаты сравнялись с ожидаемыми, что тоже свидетельствует о постепенном облегчении поиска работников», — отмечают в Нацбанке.

График: НБУ

Растут и доходы домохозяйств, связанные с бюджетным финансированием, в т. ч. выплаты военным и социальные выплаты. Так, пенсии с 1 марта были повышены на 11,5%.

График: НБУ

Число украинских мигрантов за границей возросло. По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины в дальнейшем росло и превысило 6.9 млн человек по состоянию на 20 марта 2025 года.

График: НБУ

По данным МОМ, по состоянию на декабрь 2024 года в Украине проживают 3.7 млн ​​ВПЛ и 4.2 млн человек, вернувшихся на привычное место жительства. Больше всего ВПЛ — в Днепропетровской (14%) и Харьковской (12%) областях. Как и раньше, согласно опросу женщин, проведенному ЦЭС в январе 2025 года, ВПЛ имеют значительно более низкие доходы, чем другие опрошенные группы и имеют проблемы с трудоустройством. В то же время, по опросу КМИС, растет адаптация ВПЛ на новых местах жительства, в частности работают 56% ВПЛ по сравнению с 37% на конец 2022 года.

Как ранее рассказывала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, в Украине обострился дефицит работников. Компании активно предлагают вакансии мужчинам старше 60 лет.

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