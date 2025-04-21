Где самый высокий уровень занятости в ЕС — Евростат (инфографика) Сегодня 14:12

Где самый высокий уровень занятости в ЕС — Евростат (инфографика)

В 2024 году 75,8% (197,6 миллиона человек) жителей ЕС в возрасте от 20 до 64 лет были заняты, что является самой высокой долей, зафиксированной с начала временных рядов в 2009 году.

Уровень занятости вырос на 0,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2023 г. и на 1,2 п.п. по сравнению с 2022 г. Эта информация вытекает из данных о рынке труда, опубликованных сегодня Евростатом.

Где самый высокий уровень занятости в ЕС

Среди стран ЕС самый высокий уровень занятости зафиксирован в Нидерландах (83,5%), Мальте (83,0%) и Чехии (82,3%).

Самые низкие показатели зафиксированы в Италии (67,1%), Греции (69,3%) и Румынии (69,5%).

Больше женщин с завышенной квалификацией, чем мужчин

В 2024 г. уровень чрезмерной квалификации в ЕС составил 21,3%, из них 20,5% для мужчин и 22,0% для женщин. Сверхквалификация — это когда люди с высшим образованием работают по профессиям, не требующим столь высокого уровня образования.

Среди стран ЕС уровень чрезмерной квалификации был самым высоким в Испании (35,0%), за ней следуют Греция (33,0%) и Кипр (28,2%).

В то же время самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге (4,7%), Хорватии (12,6%) и Чехии (12,8%).

В 21 из 27 стран ЕС женщины имели более высокие показатели повышенной квалификации, чем мужчины, причем наибольшие отличия зафиксированы в Италии (7,7 п.п.), Словакии (6,4 п.п.) и Мальте (5,3 п.п.).

Однако в 6 странах ЕС уровень чрезмерной квалификации мужчин был выше, причем наибольшие отличия зафиксированы в Литве (5,2 в. п.), Латвии (2,6 в. п.) и Эстонии (2,5 в. п.).

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