Индексация пенсий: Президент анонсировал, когда начнется повышение — Finance.ua

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Индексация пенсий: Президент анонсировал, когда начнется повышение

Казна и Политика
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Индексация пенсий: Президент анонсировал, когда начнется повышение
Индексация пенсий: Президент анонсировал, когда начнется повышение
Как заявил в вечернем обращении Президент Владимир Зеленский, с марта 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий. Планируется повышение пенсионных выплат с 1 марта. Подробности здесь.
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Он отметил, что «уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта».
Несмотря на финансовые сложности, правительство находит средства, чтобы помочь всем гражданам и украинским производителям.
Также, по словам Зеленского, было почти 13 млн заявок на «єПідтримку», и почти 13 млрд гривен выплачено украинским семьям.
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«Количество участников программы доказывает необходимость ее и аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 млн клиентов программы „Национальный кешбэк“ — это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки. И это будет — я дал соответствующие поручения правительству», — добавил Зеленский.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, люди, у которых недостаточно трудового стажа, могут рассчитывать на государственное пособие, положенное гражданам, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли накопить необходимый страховой стаж для получения обычной пенсии.
  • Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщили, что пенсия в 2025 году назначена украинцам, которые достигли 60 лет, но в то же время имеют стаж не менее 32 лет.
  • Кроме того, пенсия может быть назначена украинцам, достигшим 63 и 65 лет, при наличии стажа 22 года и 15 лет соответственно.
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По материалам:
Finance.ua
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