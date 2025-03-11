Яка середня зарплата для розрахунку пенсій (ПФ затвердив новий показник) — Finance.ua

Яка середня зарплата для розрахунку пенсій (ПФ затвердив новий показник) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Яка середня зарплата для розрахунку пенсій (ПФ затвердив новий показник)

В Пенсійному фонді затвердили показники середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за січень.

18 660 гривень. Про це Він склавПро це повідомляється на сайті ПФУ.

Так, 6 березня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за січень 2025 року. Він становить 18 660 гривень 32 копійки.

З 4 березня перші пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Хто отримав індексмацію:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах.

672 тисячі пенсіонерів силових відомств.

98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

79,6 тисяч пенсіонерів — осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати.

23,4 тисяч пенсіонерів — колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Нагадаємо, для прикладу, у квітні 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн).

Довідка Finance.ua:

На планову індексацію пенсій українцям з 1 березня передбачено 57,5 млрд гривень. Жодних затримок не очікується. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Додатково передбачено 57,5 млрд гривень, з яких зарезервовано 35,2 млрд гривень за рахунок соцстраху, а 22 млрд гривень з коштів державного бюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.