Яка середня зарплата для розрахунку пенсій (ПФ затвердив новий показник) — Finance.ua
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Яка середня зарплата для розрахунку пенсій (ПФ затвердив новий показник)

Казна та Політика
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Яка середня зарплата для розрахунку пенсій (ПФ затвердив новий показник)
Яка середня зарплата для розрахунку пенсій (ПФ затвердив новий показник)
В Пенсійному фонді затвердили показники середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за січень.
Він склав 18 660 гривень. Про це повідомляється на сайті ПФУ.
Так, 6 березня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за січень 2025 року. Він становить 18 660 гривень 32 копійки.
Яка середня зарплата для розрахунку пенсій (ПФ затвердив новий показник)
З 4 березня перші пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців. Про це повідомило Мінсоцполітики.
Хто отримав індексмацію:
  • 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах.
  • 672 тисячі пенсіонерів силових відомств.
  • 98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • 79,6 тисяч пенсіонерів — осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати.
  • 23,4 тисяч пенсіонерів — колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.
Нагадаємо, для прикладу, у квітні 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн).

Довідка Finance.ua:

  • На планову індексацію пенсій українцям з 1 березня передбачено 57,5 млрд гривень. Жодних затримок не очікується. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
  • Додатково передбачено 57,5 млрд гривень, з яких зарезервовано 35,2 млрд гривень за рахунок соцстраху, а 22 млрд гривень з коштів державного бюджету.
За матеріалами:
Finance.ua
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