Пенсии, сбережения или работа: как европейцы живут после 65 лет — Finance.ua

Государственные выплаты (преимущественно пенсии) в среднем составляют две трети дохода пожилых людей в Европе.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии с ссылкой на исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Различные подходы в регионах Европы

Исследование показывает, что в большинстве европейских стран (28 из 29, единственное исключение — Люксембург) пожилые люди имеют более низкие средние доходы, чем население в целом.

Если посмотреть на карту, то в Европе отчетливо видны разные региональные подходы к обеспечению жизни после 65 лет.

В странах западной Европы основной доход — это государственные пенсии. В Бельгии они составляют 86% дохода пожилых людей, в Австрии — 82%, во Франции — 78%.

В Нидерландах и скандинавских странах люди больше полагаются на накопления, заработанные за жизнь. Например, в Нидерландах 40% дохода обеспечивают частные профессиональные пенсии, а в Дании 23% - доходы с капитала и сбережений.

В странах восточной и южной Европы значительная часть пожилых продолжает работать. В Латвии работа составляет 40% их дохода, в Словакии — 36%, в Польше — 34%.

«Продолжительность жизни растет по всему миру, поэтому вопрос, как обеспечить достойную старость для населения и при этом удержать бюджет — сейчас не только у Украины», — подытожили эксперты.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в течение 100 дней представит новую пенсионную реформу. Среди ключевых приоритетов обновление пенсионной системы, в частности:

солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;

трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;

введение обязательной накопительной системы.

Размеры выплат в некоторых категориях существенно отличаются от пенсий обычных украинцев. По информации Пенсионного фонда, наибольшую пенсию в Украине получает судья — 390 тысяч гривен в месяц. Условный топ-20 этого рейтинга занимает еще одна пенсия судей размером почти 320 тысяч гривен. У работников прокуратуры есть пенсии 219 тысяч и 119 тысяч гривен.

