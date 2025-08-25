Какой самый лучший город для дистанционной работы: ТОП-10 (инфографика) — Finance.ua

Какой самый лучший город для дистанционной работы: ТОП-10 (инфографика) Сегодня 11:23 — Личные финансы

Какой самый лучший город для дистанционной работы: ТОП-10 (инфографика)

Токио возглавил рейтинг лучших городов для совмещения дистанционной работы с отдыхом в 2025 году.

Об этом говорится в рейтинге, подготовленном швейцарской International Workplace Group (IWG).

Японская столица получила первое место благодаря высокой скорости интернета, развитой транспортной инфраструктуре, безопасности, разнообразию культурной жизни и недавнему запуску специальных виз для иностранцев, работающих дистанционно.

Дополнительным преимуществом является близость к горным массивам, пляжам и национальным паркам. По оценке IWG город идеально подходит для тех, кто стремится работать в городских условиях с возможностью выбраться на природу.

«Благодаря внедрению гибридных графиков и развитию облачных технологий люди получили свободу выбора места и времени для работы, которое им больше всего подходит. Эта тенденция сохранится. Предоставление работникам возможности гибкой и дистанционной работы, особенно в летние месяцы, не только улучшает баланс между работой и личной жизнью, предупреждает выгорание, но и значительно повышает продуктивность труда», — отметил основатль и CEO IWG Марк Диксон.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.