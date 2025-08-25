Какой самый лучший город для дистанционной работы: ТОП-10 (инфографика) — Finance.ua
Какой самый лучший город для дистанционной работы: ТОП-10 (инфографика)

Личные финансы
45
Токио возглавил рейтинг лучших городов для совмещения дистанционной работы с отдыхом в 2025 году.
Об этом говорится в рейтинге, подготовленном швейцарской International Workplace Group (IWG).
Японская столица получила первое место благодаря высокой скорости интернета, развитой транспортной инфраструктуре, безопасности, разнообразию культурной жизни и недавнему запуску специальных виз для иностранцев, работающих дистанционно.
Дополнительным преимуществом является близость к горным массивам, пляжам и национальным паркам. По оценке IWG город идеально подходит для тех, кто стремится работать в городских условиях с возможностью выбраться на природу.
«Благодаря внедрению гибридных графиков и развитию облачных технологий люди получили свободу выбора места и времени для работы, которое им больше всего подходит. Эта тенденция сохранится. Предоставление работникам возможности гибкой и дистанционной работы, особенно в летние месяцы, не только улучшает баланс между работой и личной жизнью, предупреждает выгорание, но и значительно повышает продуктивность труда», — отметил основатль и CEO IWG Марк Диксон.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнес
