Правительство одобрило законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ Сегодня 16:42 — Личные финансы

Правительство одобрило законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ

Правительство одобрило законопроект о введении международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 29 апреля Кабинет Министров одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Зачем это нужно

Украина готовится присоединиться к международному соглашению DPI MCAA, которое уже действует в 29 странах, преимущественно членах ЕС. Для этого необходима имплементация модельных правил ОЭСР.

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Европейские цифровые платформы обязаны отчитываться о доходах продавцов в соответствии с Директивой ЕС DAC 7. Законопроект предусматривает внедрение аналогичного механизма в Украине.

Что предусматривает законопроект

В Налоговом кодексе появится новая статья по международному обмену информацией. Она определяет:

правила проверки пользователей цифровых платформ;

идентификацию продавцов, отчеты о которых будут подаваться в Государственную налоговую службу;

требования к отчетности операторов платформ

Льготное налогообложение

Доходы физических лиц, полученные через цифровые платформы, будут облагаться налогом по льготной ставке 5%. Налоговым агентом будет выступать оператор платформы.

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Такое налогообложение будет касаться налоговых резидентов, которые:

имеют специально открытый банковский счет; используют его для расчетов; не являются самозанятыми; не имеют наемных работников; не превышают годовой доход в 834 минимальных зарплаты (около 6,7 млн ​​грн); не продают подакцизные товары.

Упрощение для мелких продавцов

Если в течение года было осуществлено не более трех продаж через платформу на сумму до 2000 евро, не нужно открывать специальный счет — разрешается использовать личные счета. В таком случае ставка налогообложения также составляет 5%.

Почему это важно

Законопроект:

имплементирует международные налоговые стандарты;

гармонизирует украинское законодательство с европейским;

выполняет структурный маяк № 23 Меморандума с МВФ;

будет способствовать прозрачности доходов с цифровых платформ и борьбе с теневой экономикой.

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Как добавил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, законопроект разработан для гармонизации украинского налогового законодательства с правом Европейского Союза и положениями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Его принятие будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС и ОЭСР.

Документ предусматривает имплементацию:

положений Модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ;

Директивы Совета ЕС 2021/514, обновляющей правила административного сотрудничества в сфере налогообложения (DAC 7).

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