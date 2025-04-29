Правительство одобрило законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ
Правительство одобрило законопроект о введении международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что 29 апреля Кабинет Министров одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Зачем это нужно
Украина готовится присоединиться к международному соглашению DPI MCAA, которое уже действует в 29 странах, преимущественно членах ЕС. Для этого необходима имплементация модельных правил ОЭСР.
Европейские цифровые платформы обязаны отчитываться о доходах продавцов в соответствии с Директивой ЕС DAC 7. Законопроект предусматривает внедрение аналогичного механизма в Украине.
Что предусматривает законопроект
В Налоговом кодексе появится новая статья по международному обмену информацией. Она определяет:
- правила проверки пользователей цифровых платформ;
- идентификацию продавцов, отчеты о которых будут подаваться в Государственную налоговую службу;
- требования к отчетности операторов платформ
Льготное налогообложение
Доходы физических лиц, полученные через цифровые платформы, будут облагаться налогом по льготной ставке 5%. Налоговым агентом будет выступать оператор платформы.
Такое налогообложение будет касаться налоговых резидентов, которые:
- имеют специально открытый банковский счет;
- используют его для расчетов;
- не являются самозанятыми;
- не имеют наемных работников;
- не превышают годовой доход в 834 минимальных зарплаты (около 6,7 млн грн);
- не продают подакцизные товары.
Упрощение для мелких продавцов
Если в течение года было осуществлено не более трех продаж через платформу на сумму до 2000 евро, не нужно открывать специальный счет — разрешается использовать личные счета. В таком случае ставка налогообложения также составляет 5%.
Почему это важно
Законопроект:
- имплементирует международные налоговые стандарты;
- гармонизирует украинское законодательство с европейским;
- выполняет структурный маяк № 23 Меморандума с МВФ;
- будет способствовать прозрачности доходов с цифровых платформ и борьбе с теневой экономикой.
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Как добавил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, законопроект разработан для гармонизации украинского налогового законодательства с правом Европейского Союза и положениями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Его принятие будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС и ОЭСР.
Документ предусматривает имплементацию:
- положений Модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ;
- Директивы Совета ЕС 2021/514, обновляющей правила административного сотрудничества в сфере налогообложения (DAC 7).
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