Легализация криптовалюты в Украине: как будет проводиться налогообложение — Finance.ua

Легализация криптовалюты в Украине: как будет проводиться налогообложение Сегодня 17:01 — Криптовалюта

Легализация криптовалюты в Украине: как будет проводиться налогообложение

Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев анонсировал новый механизм налогообложения операций с криптоактивами.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Предусматривается механизм налогообложения операций с криптоактивами по типу ценных бумаг.

По его словам, будет облагаться налогом именно прибыль — разница между вложениями в криптоактивы и доходом, полученным в течение года.

Лица, которые будут проводить операции с криптоактивами, будут обязаны ежегодно подавать соответствующую декларацию. В случае ущерба их можно будет переносить на следующие налоговые периоды до полного исчерпания.

Для владельцев криптоактивов, которые не могут подтвердить расходы на их приобретение, предусмотрен специальный переходный период в 2026 году. Они смогут продать свои активы, задекларировать доход и уплатить всего 5% от полученной суммы.

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«Я считаю, что это значительно оживит инвестиционный рынок в Украине и позволит развиваться этому сегменту цифровых активов. Таким образом, мы приблизимся к цивилизованному финансовому миру, который уже преимущественно признал криптовалюту», — отметил Гетманцев.

Напомним, ранее Гетманцев анонсировал два пункта из законопроекта:

Налогообложение. Предлагается самая простая и понятная модель — налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что собственник криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов. Переходный период. Предполагается, что в течение года может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предлагает доработать рекомендованный в четверг парламентским комитетом по финансам, налоговой и таможенной политике законопроект о налогообложении виртуальных активов, и привлечь к этому процессу все ответственные органы, учитывая правоохранительные структуры.

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