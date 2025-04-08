НКЦБФР разработала матрицу налогообложения виртуальных активов — Finance.ua
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НКЦБФР разработала матрицу налогообложения виртуальных активов

Криптовалюта
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НКЦБФР разработала матрицу налогообложения виртуальных активов
НКЦБФР разработала матрицу налогообложения виртуальных активов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала матрицу обложения виртуальных активов в Украине.
Об этом сообщил глава Комиссии Руслан Магомедов.
«Раньше мы уже представили документ на рабочей группе при профильном Комитете ВРУ, теперь хотим ознакомить с ним и потенциальных участников рынка виртуальных активов», — написал он.

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По словам Магомедова, матрица демонстрирует варианты налогообложения различных сделок с виртуальными активами — от майнинга до airdrop.
Она базируется на международном опыте и адаптирована к украинской юрисдикции.
«Задача — помочь ответственным органам принять решение. И в ходе этого процесса важно учитывать преимущества и недостатки каждой модели, ведь эти аспекты могут критически влиять на рынок и налоговую ответственность», — подчеркнул глава НКЦБФР.
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Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины в работе над законопроектом о виртуальных активах нацелена на создание новой отрасли в экономике страны, поскольку считает очень высокой вероятность появления украинских виртуальных активов при правильном регулировании, в то же время спрогнозировать срок принятия этого закона сложно.
По материалам:
Finance.ua
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