НКЦБФР разработала матрицу налогообложения виртуальных активов — Finance.ua

НКЦБФР разработала матрицу налогообложения виртуальных активов Сегодня 16:02 — Криптовалюта

НКЦБФР разработала матрицу налогообложения виртуальных активов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала матрицу обложения виртуальных активов в Украине

Об этом сообщил глава Комиссии Руслан Магомедов.

«Раньше мы уже представили документ на рабочей группе при профильном Комитете ВРУ, теперь хотим ознакомить с ним и потенциальных участников рынка виртуальных активов», — написал он.

По словам Магомедова, матрица демонстрирует варианты налогообложения различных сделок с виртуальными активами — от майнинга до airdrop.

Она базируется на международном опыте и адаптирована к украинской юрисдикции.

«Задача — помочь ответственным органам принять решение. И в ходе этого процесса важно учитывать преимущества и недостатки каждой модели, ведь эти аспекты могут критически влиять на рынок и налоговую ответственность», — подчеркнул глава НКЦБФР.

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Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины в работе над законопроектом о виртуальных активах нацелена на создание новой отрасли в экономике страны, поскольку считает очень высокой вероятность появления украинских виртуальных активов при правильном регулировании, в то же время спрогнозировать срок принятия этого закона сложно.

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