Рожкова рассказала, когда будет готов законопроект о виртуальных активах — Finance.ua

Рожкова рассказала, когда будет готов законопроект о виртуальных активах Сегодня 16:28 — Криптовалюта

Рожкова рассказала, когда будет готов законопроект о виртуальных активах

Законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен к октябрю 2025 года с привлечением технической помощи международных партнеров, он будет базироваться на европейской директиве MiCA.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«В соответствии с Меморандумом с МВФ, обновленные законодательные предложения будут подготовлены с привлечением технической помощи наших партнеров к октябрю 2025 года. Новый закон определит распределение полномочий регуляторов», — сказала она.

Рожкова отметила, что европейская директива MіCA, на которой будет базироваться законопроект, предусматривает, что даже обеспеченные понятными базовыми активами токены приемлемы только в том случае, если это обеспечение находится в Европе.

«Регулирование этого рынка в странах ЕС обычно осуществляется совместно: центральные банки концентрируются на токенах, обеспеченных валютами или деньгами, регуляторы рынка ценных бумаг или министерства финансов — на всех остальных», — подчеркнула первый замглавы НБУ.

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Она добавила, что Украина вместе с международными партнерами четко определит, кто из регуляторов будет за что отвечать, но заверила, что регулятором точно не будет Минцифры из-за позиции Международного валютного фонда, но привлечение этого министерства к работе над законопроектом приветствуется.

«МВФ против этой идеи (Минцифры в качестве регулятора. — Ред.), и нужно учитывать практику регулирования в ЕС. Но надо признать, что технологии меняют паттерн (…) Так что если Минцифры в авангарде передовых технологий, их опыт и видение следует использовать при разработке законопроекта», — отметила Рожкова.

Первый заместитель главы Нацбанка рассказала, что после принятия закона о виртуальных активах НБУ будет разрабатывать свои внутренние нормативно-правовые акты, чтобы урегулировать все вопросы в своей части, ведь рынок потребует упорядочения.

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«Важно сохранить макрофинансовую стабильность, поэтому нельзя, чтобы виртуальные активы заменили собой деньги. Мы должны обеспечить прозрачность операторов, учитывая требования финансового мониторинга, защитить финансовую систему от утечки капитала, защитить население», — сказала она.

Рожкова подчеркнула, что из-за рассредоточенности криптокошельков регулировать и ограничивать их будет сложно, а также риск легализации и уклонения от налогообложения.

«Не все люди в этом разбираются. На примере истории с BitCapital (НБУ пытается остановить безлицензионную работу этой компании. — Ред.) граждане, которые жаловались на этот сервис, не очень понимали, какую операцию проводят. Они хотели взять кредит, но получили долг в криптовалюте, что нашим законодательством запрещено, и риск непонятного курсообразования. Поэтому вопрос работы с населением крайне важен», — отметила первый заместитель главы НБУ.

Как сообщалось, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины разработала модель распределения полномочий регуляторов на рынке виртуальных активов и недавно представила ее миссии МВФ и Совету по финансовой стабильности. Как рассказывал глава НКЦБФР Руслан Магомедов, комиссия предлагает выступать регулятором всех виртуальных активов, связанных с материальным активом, или asset-referenced token (ART), тогда как НБУ будет регулировать money token, для которых базовым активом являются деньги. По его мнению, в первом чтении этот законопроект примут в ближайшее время, «а вот когда во втором — вопрос».

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