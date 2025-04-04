Глава НКЦБФР считает очень высокой вероятность появления украинских виртуальных активов — Finance.ua

Глава НКЦБФР считает очень высокой вероятность появления украинских виртуальных активов Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Глава НКЦБФР считает очень высокой вероятность появления украинских виртуальных активов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины в работе над законопроектом о виртуальных активах нацелена на создание новой отрасли в экономике страны, поскольку считает очень высокой вероятность появления украинских виртуальных активов при правильном регулировании, в то же время спрогнозировать срок принятия этого закона пока сложно.

Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Для нас это не предвыборный проект, а основательная работа по созданию новой отрасли в экономике страны… Считаю, что вероятность появления украинских виртуальных активов очень высока», — сказал он.

«Почему этот законопроект пролежал более полутора лет на столах у народных депутатов, вопрос риторический. Но выглядит как подготовка к предвыборной кампании», — добавил глава НКЦБФР.

По его мнению, в первом чтении этот законопроект точно примут в ближайшее время, «а вот когда во втором — это вопрос».

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Магомедов отметил, что комиссия предлагает выступать регулятором всех виртуальных активов, связанных с материальным активом, или asset-referenced token (ART), тогда как Национальный банк Украины будет регулировать money token, для которых базовым активом являются деньги. По его словам, презентованная НКЦБФР модель разработана по стандартам Регламента ЕС о рынках криптоактивов (MiCA) и предварительно презентована миссии МВФ, а также во время заседания Совета по финансовой стабильности Украины.

«Мы предлагаем регуляцию на базе MiCA, потому что идем в Евросоюз и являемся кандидатами на вступление. Это не история о том, что мы хотим кого-то зарегулировать и закручивать гайки. Мы хотим, чтобы добросовестный белый бизнес был защищен от мошенников», — подчеркнул глава НКЦБФР.

Он добавил, что комиссия также предложила матрицу налогообложения виртуальных активов на заседании рабочей группы профильного комитета Верховной Рады, которую считает экономически взвешенным подходом, который будет комфортен как бизнесу, так и государству. «Однако окончательное решение лежит в компетенции народных депутатов, профильного комитета Рады и Минфина», — сказал председатель.

По его мнению, виртуальные активы — это следующий шаг эволюции рынков капитала, как когда-то ценные бумаги были в документарной форме, а теперь достаточно нажать кнопку, чтобы купить ОВГЗ через «Дію». «Так и в случае с виртуальными активами: бизнес, для привлечения инвестиций будет использовать не IPO (Initial public offering), а ICO (Initial coin offering), то есть современные технологии вроде блокчейн (Blockchain). Это удобно и современно», — считает Магомедов.

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По его словам, комиссия могла бы помочь с созданием первого в Украине вайтпейпера (White Paper — основа криптопроекта, содержащая техническую информацию о проекте и разъяснения о его предназначении) и размещением ART для работающего предприятия в Украине, которое будет эти деньги использовать для развития своего бизнеса, а украинские виртуальные активы могут давать право на долю в бизнесе, право на получение дивидендов.

«Я хочу использовать все лучшее от рынка виртуальных активов, но отрегулировать его в нашей юрисдикции», — подытожил глава НКЦБФР.

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