ТОП-8 горячих вакансий в топовых украинских компаниях (разные регионы) — Finance.ua

ТОП-8 горячих вакансий в топовых украинских компаниях (разные регионы)
В топовых украинских компаниях (VIP-компании) обычно лучше условия труда и больше заботятся о работниках. Эти работодатели стараются не просто находить сотрудников, но и поддерживать свой престиж и популярность.
Такую подборку предлагают на work.ua. Горячие вакансии, где срочно требуются сотрудники, смотрите ниже.
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Менеджер по привлечению среднего и малого бизнеса в Vega Telecom
Днепр
Vega Telecom — телекоммуникационная компания группы Vodafone, предоставляющая интернет, телефонию, облачные сервисы и решения для бизнеса и дома. Сейчас здесь нужен специалист с опытом от 1 года в продажах телеком-услуг и свободным украинским языком.
Из обязанностей отмечено: развитие отношений с ключевыми клиентами, поиск и привлечение новых компаний, полный цикл продаж (от выявления потребностей до заключения договоров), подготовка индивидуальных коммерческих предложений и отчетность в CRM.
Специалист участка, грузчик в Новую почту
г. Дубляны
Зарплата 22 000−26 000 грн
Основные обязанности будущего работника предусматривают проверку целостности груза, погрузку и выгрузку посылок, сортировку отправок по направлениям, размещение грузов в соответствии со стандартами компании и сканирование посылок.
Работника ожидают такие условия работы: посменный график, официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, обучение, бесплатное питание и проживание, возможность карьерного роста.
Территориальный менеджер в Steko
г. Одесса
Зарплата 25 000−40 000 грн
Обязательным условием является наличие собственного авто — компенсация расходов на топливо и амортизацию авто.
На должности нужно искать дилеров в регионе, вести коммерческие переговоры, работать с имеющейся дилерской базой, производить просчеты заказов в специализированной программе, вести отчетность.
Грузчик в COMFY
г. Одесса
Зарплата 18 500 грн
Обязанности включают выполнение погрузочно-разгрузочных работ, перемещение товаров в торговый зал и склад, упаковку и выдачу клиентам, выкладывание продукции на витрины.
Условия работы: социальная защита, прозрачная система оплаты труда, возможность карьерного роста, график работы 5/2 с плавающими выходными и 8-часовым рабочим днем.
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Инкассаторка / инкассатор-охранник в ПриватБанк
г. Киев
Зарплата 38 200 грн
Идеальный кандидат имеет опыт от 1 года (желательно инкассация, охрана или служба в ВСУ), уверенно владеет ПК и свободным украинским языком. Без судимостей и медицинских противопоказаний для работы с оружием.
Работодатель обещает официальное трудоустройство, 24 календарных дня отпуска, медицинское страхование, корпоративную мобильную связь, обучение.
Менеджер по поставке цветов в Сильпо
г. Киев
Специалиста с опытом от 1 года в поставке цветов, знанием английского языка, уверенным владением MS Office, ответственного и ориентированного на результат, ищут в Сильпо.
Основные обязанности в должности включают участие в перезапуске категории и переговорах с поставщиками, контроль выполнения заказов и распределения продукции по магазинам, мониторинг остатков и доступности товара, анализ продаж, выезды на производственный цех для настройки процессов отгрузки.
Водитель такси на автомобиль компании в Bolt
г. Ровно
Зарплата 25 000−35 000 грн
Boltua (автопарк G CAR) приглашает водителей для работы в такси без начальных взносов и залогов. Требуется кандидат с водительскими правами категории B, опытом вождения от 1 года и смартфоном.
Водители работают на комфортных авто на газе (Hyundai Accent, Škoda Scala, Peugeot 301 2021 года выпуска) — автомобиль закрепляется за водителем и хранится у места жительства. Есть возможность выкупа авто за 1 грн, отсутствуют залоги и депозиты. ТО и ремонт можно провести за счет компании.
Повар в ресторан A la minute в ОККО
Житомирская область, с. Заречаны
Зарплата 18 000−18 700 грн
Работодатель заботится о том, чтобы сотрудникам на работе было хорошо и гарантирует своевременную выплату заработной платы, 24 дня оплачиваемого отпуска и больничные, бесплатное медицинское страхование.
Среди условий: посменный график, бесплатное питание, дружеская атмосфера и поддержка коллектива, возможности для развития.
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