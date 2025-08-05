ТОП-8 горячих вакансий в топовых украинских компаниях (разные регионы) — Finance.ua

ТОП-8 горячих вакансий в топовых украинских компаниях (разные регионы) Сегодня 17:00 — Фондовый рынок

ТОП-8 горячих вакансий в топовых украинских компаниях (разные регионы)

В топовых украинских компаниях (VIP-компании) обычно лучше условия труда и больше заботятся о работниках. Эти работодатели стараются не просто находить сотрудников, но и поддерживать свой престиж и популярность.

Такую подборку предлагают на work.ua. Горячие вакансии, где срочно требуются сотрудники, смотрите ниже.

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Днепр

Vega Telecom — телекоммуникационная компания группы Vodafone, предоставляющая интернет, телефонию, облачные сервисы и решения для бизнеса и дома. Сейчас здесь нужен специалист с опытом от 1 года в продажах телеком-услуг и свободным украинским языком.

Из обязанностей отмечено: развитие отношений с ключевыми клиентами, поиск и привлечение новых компаний, полный цикл продаж (от выявления потребностей до заключения договоров), подготовка индивидуальных коммерческих предложений и отчетность в CRM.

г. Дубляны

Зарплата 22 000−26 000 грн

Основные обязанности будущего работника предусматривают проверку целостности груза, погрузку и выгрузку посылок, сортировку отправок по направлениям, размещение грузов в соответствии со стандартами компании и сканирование посылок.

Работника ожидают такие условия работы: посменный график, официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, обучение, бесплатное питание и проживание, возможность карьерного роста.

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г. Одесса

Зарплата 25 000−40 000 грн

Обязательным условием является наличие собственного авто — компенсация расходов на топливо и амортизацию авто.

На должности нужно искать дилеров в регионе, вести коммерческие переговоры, работать с имеющейся дилерской базой, производить просчеты заказов в специализированной программе, вести отчетность.

г. Одесса

Зарплата 18 500 грн

Обязанности включают выполнение погрузочно-разгрузочных работ, перемещение товаров в торговый зал и склад, упаковку и выдачу клиентам, выкладывание продукции на витрины.

Условия работы: социальная защита, прозрачная система оплаты труда, возможность карьерного роста, график работы 5/2 с плавающими выходными и 8-часовым рабочим днем.

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г. Киев

Зарплата 38 200 грн

Идеальный кандидат имеет опыт от 1 года (желательно инкассация, охрана или служба в ВСУ), уверенно владеет ПК и свободным украинским языком. Без судимостей и медицинских противопоказаний для работы с оружием.

Работодатель обещает официальное трудоустройство, 24 календарных дня отпуска, медицинское страхование, корпоративную мобильную связь, обучение.

г. Киев

Специалиста с опытом от 1 года в поставке цветов, знанием английского языка, уверенным владением MS Office, ответственного и ориентированного на результат, ищут в Сильпо.

Основные обязанности в должности включают участие в перезапуске категории и переговорах с поставщиками, контроль выполнения заказов и распределения продукции по магазинам, мониторинг остатков и доступности товара, анализ продаж, выезды на производственный цех для настройки процессов отгрузки.

г. Ровно

Зарплата 25 000−35 000 грн

Boltua (автопарк G CAR) приглашает водителей для работы в такси без начальных взносов и залогов. Требуется кандидат с водительскими правами категории B, опытом вождения от 1 года и смартфоном.

Водители работают на комфортных авто на газе (Hyundai Accent, Škoda Scala, Peugeot 301 2021 года выпуска) — автомобиль закрепляется за водителем и хранится у места жительства. Есть возможность выкупа авто за 1 грн, отсутствуют залоги и депозиты. ТО и ремонт можно провести за счет компании.

Житомирская область, с. Заречаны

Зарплата 18 000−18 700 грн

Работодатель заботится о том, чтобы сотрудникам на работе было хорошо и гарантирует своевременную выплату заработной платы, 24 дня оплачиваемого отпуска и больничные, бесплатное медицинское страхование.

Среди условий: посменный график, бесплатное питание, дружеская атмосфера и поддержка коллектива, возможности для развития.

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