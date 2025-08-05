Аналитики ICU дали прогноз курса валют — Finance.ua

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Аналитики ICU дали прогноз курса валют

Валюта
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Аналитики ICU дали прогноз курса валют
Аналитики ICU дали прогноз курса валют
Как пишут аналалитики ICU, Национальный банк сохраняет колебания курса гривны по отношению к доллару США незначительными и, пользуясь отсутствием пиковых покупок валюты, уменьшает интервенции.
В конце июля дефицит валюты на рынке сократился на треть до $342 млн. Благодаря этому НБУ снизил интервенции на 21% до $640 млн — чуть больше средненедельного объема за время полномасштабной войны.
Об этом пишут аналитики ICU в своем прогнозе.
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Каким будет курс
Курс гривны к доллару США продолжил колебаться недалеко от 41.8 грн/$ с минимальным влиянием на розничный сегмент. НБУ установил на сегодняшний день официальный курс на уровне 41.76 грн/$.
Розничная стоимость доллара США в системно важных банках в конце пятницы осталась около 41.5−42 грн/$.
Аналитики ICU дали прогноз курса валют
В то же время курс доллара США по отношению к евро усилился, поэтому европейская валюта в Украине подешевела почти на 3% до 47.6 грн/евро (официальный курс).
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Евро безналичный обрушился с 49,10 до 47,75 грн, а наличный с 49,40 до 48,15 грн. Главным фактором такого обвала стала реакция мирового рынка на соглашение между США и Европой. Об этом пишет Минфин в обзоре финансового эксперта Андрея Шевчишина.
По материалам:
Finance.ua
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