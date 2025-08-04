Почему рухнул евро и продолжит ли падение на этой неделе — Finance.ua

Почему рухнул евро и продолжит ли падение на этой неделе Сегодня 17:10 — Валюта

Почему рухнул евро и продолжит ли падение на этой неделе

Евро безналичный рухнул с 49,10 до 47,75 грн, а наличный с 49,40 до 48,15 грн. Главным фактором такого обвала стала реакция мирового рынка на соглашение между США и Европой.

Об этом пишет Минфин в обзоре финансового эксперта Алексея Козырева.

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Кроме желаемых 15% пошлины, ЕС получил кабальные обязательства по инвестициям на $600 млрд и закупке топлива на $750 млрд, плюс военные закупки на сотни миллиардов долларов.

Позже стало известно, что все эти инвестиции в американскую экономику и закупки ЕС должны быть осуществлены до 2028 года (следующие выборы президента США), что делает соглашение почти нереальным для выполнения. В результате пара евро/доллар на мировых рынках обвалилась на 3% за неделю и потянула за собой курс евро к гривне.

И только плохая статистика США по рынку труда, открывающая путь к снижению учетной ставки США уже в сентябре, подняла волной пару евро/доллар до уровня 1,158. Но волна сойдет, и евро возобновит снижение. Поскольку влияние торгового соглашения больше влияния учетной ставки. Но если рынок поймет, что выполнять кабальное соглашение ЕС не будет, то возможны варианты.

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Слабость евро развязывает регулятору руки для ослабления гривны. Конечно, на ровном месте ослаблять не будут, однако при нарастающем спросе будут спускать пар. Особенно понимая необходимость ослабления потребительского импорта на фоне его высоких уровней.

Следовательно, межбанк будет медленно спускаться в зону 42 грн за доллар, а наличные деньги могут пробить эту отметку. Евро, в свою очередь, последует за парой евро/доллар, которые после пятничного роста на слабой статистике Штатов, скорее возобновит коррекцию. Эксперт ожидает, что безналичный евро останется в зоне 47−48 грн, а наличный скатится ниже 48 грн.

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