Украина обновит регулирование виртуальных активов — Finance.ua

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Украина обновит регулирование виртуальных активов

Криптовалюта
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Украина обновит регулирование виртуальных активов
Украина обновит регулирование виртуальных активов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Минцифры, Нацбанк и народные депутаты готовят обновленное законодательство о регулировании виртуальных активов.
Об этом пишет Forbes.
Новое законодательство может быть принято до конца года и будет непосредственно влиять на крипторынок Украины.
Над новым законопроектом работает рабочая группа, в которую вошли специалисты Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерства цифровой трансформации, Нацбанка, финансового комитета Верховной Рады, правоохранители, игроки крипторынка, а компании Ernst & Young и USAID Financial Sector Reform консультируют проект.
После того, как законопроект будет написан, его должен одобрить НБУ, внеся при необходимости свои коррективы. Регулятор еще не получил законопроект для проработки, отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Курс криптовалют к доллару

Документ могут подать на рассмотрение парламента летом, а принять к концу года, рассказал первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
Авторы законопроекта взяли ключевые подходы, структуру и определение из недавно принятого Европарламентом регламента регулирования криптоактивов МиСА (Markets in Crypto-assets). Поэтому документ будет адаптирован к евронормам, говорит Железняк.
Законопроект зафиксирует максимально детальные формулировки терминов и понятий о виртуальных активах и опишет механизм их налогообложения. Новый вариант закона будет более основательным и подробным, чем предыдущий (принятый в конце 2021 года), а регулирование рынка перейдет от Минцифры к НКЦБФР.
Законопроект, скорее всего, будет облагать налогом криптовалюты после вывода ее в фиатные валюты, тогда как процессы в пределах криптобирж и также прирост капитала после продажи криптоактивов не будут подпадать под налогообложение, говорит Железняк.
По материалам:
Фінансовий клуб
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