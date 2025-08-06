Ощадбанк выставил на продажу гостиницу Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» — Finance.ua
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Ощадбанк выставил на продажу гостиницу Ramada Encore и бизнес-центр «Европа»

Фондовый рынок
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Ощадбанк выставил на продажу гостиницу Ramada Encore и бизнес-центр «Европа»
Ощадбанк выставил на продажу гостиницу Ramada Encore и бизнес-центр «Европа»
Государственный Ощадбанк выставил на продажу через открытую площадку OpenMarket (ГП «СЕТАМ») отель Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» по процедуре финансового лизинга.
Об этом говорится в сообщении банка.
Начальная стоимость — более 797 млн грн.
Отмечается, что на условиях финансового лизинга на аукцион выставлен административно-гостиничный комплекс общей площадью 39,59 тыс. кв. м с двухуровневой парковкой на 17,5 тыс. кв. м.
В состав объекта входит 22-этажная четырехзвездочная гостиница Ramada Encore и бизнес-центр «Европа».
Отель насчитывает 332 номера и 58 апартаментов, в его инфраструктуру входят конференц-центр более 4 тыс. кв. м с 20 конференц-залами, двухуровневый паркинг, фитнес-центры и рестораны.
Недвижимость находится в Киеве на Столичном шоссе, 103 — на пересечении трех крупных автомагистралей в направлении Обухова и Конча-Заспы.
Победителя торгов определят по наивысшему ценовому предложению по сумме первого лизингового платежа, которую участники будут подавать во время торгов. Шаг повышения — 1 млн грн.
Срок финансового лизинга составляет 10 лет (120 месяцев) с графиком внесения последующих платежей, который определен в документации лота.
Вознаграждение лизингодателю — 8,59% годовых, начисляется на остаток задолженности. Для участия в аукционе необходимо внести гарантийный платеж в размере 10 млн грн.
По материалам:
Економічна Правда
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