Ощадбанк выставил на продажу гостиницу Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» — Finance.ua

Ощадбанк выставил на продажу гостиницу Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Ощадбанк выставил на продажу гостиницу Ramada Encore и бизнес-центр «Европа»

Государственный Ощадбанк выставил на продажу через открытую площадку OpenMarket (ГП «СЕТАМ») отель Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» по процедуре финансового лизинга.

Об этом говорится в сообщении банка.

Начальная стоимость — более 797 млн грн.

Отмечается, что на условиях финансового лизинга на аукцион выставлен административно-гостиничный комплекс общей площадью 39,59 тыс. кв. м с двухуровневой парковкой на 17,5 тыс. кв. м.

В состав объекта входит 22-этажная четырехзвездочная гостиница Ramada Encore и бизнес-центр «Европа».

Отель насчитывает 332 номера и 58 апартаментов, в его инфраструктуру входят конференц-центр более 4 тыс. кв. м с 20 конференц-залами, двухуровневый паркинг, фитнес-центры и рестораны.

Недвижимость находится в Киеве на Столичном шоссе, 103 — на пересечении трех крупных автомагистралей в направлении Обухова и Конча-Заспы.

Победителя торгов определят по наивысшему ценовому предложению по сумме первого лизингового платежа, которую участники будут подавать во время торгов. Шаг повышения — 1 млн грн.

Срок финансового лизинга составляет 10 лет (120 месяцев) с графиком внесения последующих платежей, который определен в документации лота.

Вознаграждение лизингодателю — 8,59% годовых, начисляется на остаток задолженности. Для участия в аукционе необходимо внести гарантийный платеж в размере 10 млн грн.

Економічна Правда По материалам:

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