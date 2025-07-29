Биткоин превысил 119 000 долларов — Finance.ua

Биткоин превысил 119 000 долларов Сегодня 16:13 — Криптовалюта

Биткоин превысил 119 000 долларов

отметку $119 000, торгуясь в боковом тренде большую часть июля. Рынки ожидают результатов торговых переговоров США с ЕС и Китаем до 1 августа. Сегодня, 29 июля, биткоин преодолелторгуясь в боковом тренде большую часть июля. Рынки ожидают результатов торговых переговоров США с ЕС и Китаем до 1 августа.

Крупнейшая криптовалюта в мире торговалась в боковом тренде на протяжении большей части июля после достижения рекордного максимума выше 123 000 долларов в начале этого месяца.

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Рынки ожидают ясности в отношении торговых переговоров США с Европейским Союзом и Китаем, которые пройдут до 1 августа, после чего Вашингтон, как ожидается, введет дополнительные тарифы, если не будут достигнуты конкретные договоренности.

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Биткоин превысил 120 000 долларов после того, как Палата представителей США одобрила три законопроекта для лучшей регуляторной базы криптовалют.

Напомним, компания Strategy (ранее MicroStrategy), крупнейший корпоративный владелец биткоинов, стала примером для множества других контрагентов. В результате частные и публичные фирмы со всего мира накопили в общей сложности 1,18 млн BTC (около $139,5 млрд).

На фоне возобновления роста крипторынка и стабилизации глобальной экономической ситуации, вероятность достижения Ethereum ETH $3,899.21 отметки $6 000 к концу года на опционных рынках выросла с 7% в начале июля до 30%.

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