Биткоин превысил 119 000 долларов — Finance.ua
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Биткоин превысил 119 000 долларов

Криптовалюта
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Биткоин превысил 119 000 долларов
Биткоин превысил 119 000 долларов
Сегодня, 29 июля, биткоин преодолел отметку $119 000, торгуясь в боковом тренде большую часть июля. Рынки ожидают результатов торговых переговоров США с ЕС и Китаем до 1 августа.
Крупнейшая криптовалюта в мире торговалась в боковом тренде на протяжении большей части июля после достижения рекордного максимума выше 123 000 долларов в начале этого месяца.
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Рынки ожидают ясности в отношении торговых переговоров США с Европейским Союзом и Китаем, которые пройдут до 1 августа, после чего Вашингтон, как ожидается, введет дополнительные тарифы, если не будут достигнуты конкретные договоренности.
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Биткоин превысил 120 000 долларов после того, как Палата представителей США одобрила три законопроекта для лучшей регуляторной базы криптовалют.
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Напомним, компания Strategy (ранее MicroStrategy), крупнейший корпоративный владелец биткоинов, стала примером для множества других контрагентов. В результате частные и публичные фирмы со всего мира накопили в общей сложности 1,18 млн BTC (около $139,5 млрд).
На фоне возобновления роста крипторынка и стабилизации глобальной экономической ситуации, вероятность достижения Ethereum ETH $3,899.21 отметки $6 000 к концу года на опционных рынках выросла с 7% в начале июля до 30%.
По материалам:
Finance.ua
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