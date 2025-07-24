ТОП-10 компаній із найбільшими біткоїн-резервами (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 компаній із найбільшими біткоїн-резервами (інфографіка)

Криптовалюта
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ТОП-10 компаній із найбільшими біткоїн-резервами (інфографіка)
ТОП-10 компаній із найбільшими біткоїн-резервами (інфографіка)
Компанія Strategy (раніше MicroStrategy), найбільший корпоративний власник біткоїнів, стала прикладом для безлічі інших контрагентів. У результаті приватні та публічні фірми з усього світу накопичили загалом 1,18 млн BTC (близько $139,5 млрд).
Про це свідчать дані Bitcoin Treasuries.
ТОП-10 компаній із найбільшими біткоїн-резервами (інфографіка)
Згідно з інформацією ресурсу, станом на 22 липня 2025 року публічні компанії накопичили 887 344 BTC, тоді як приватні — 292 355 BTC. Загалом на два ці сектори припадає частка в майже 6% від оборотної пропозиції активу або 5,6% — від загальної.
При цьому на топ-5 публічних компаній припадає 3,4%. На п’ятірку найбільших власників серед приватних фірм, своєю чергою, — 1,36% від загальної пропозиції.

Детальніше про найбільших власників

Серед усіх компаній, які тією чи іншою мірою інвестували в біткоїн, вирізняється Strategy. І багато інших компаній взяли за основу її підхід. Він полягає в постійному запозиченні коштів з метою купівлі біткоїнів. Прибутковість при цьому генерується за рахунок зростання вартості активу.
Strategy отримує фінансування шляхом випуску різних цінних паперів. Зокрема, компанія оголосила про емісію нових акцій класу, А — STRC — на суму в $500 млн. Загалом вона контролює 607 770 BTC (понад $72 млрд за актуальним курсом).
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На четвертому і шостому місці в рейтингу перебувають майнери — MARA і Riot Platforms. На п’ятому — публічна організація Twenty One Capital (XXI). Це спільний проєкт Tether, Cantor Fitzgerald, SoftBank і Bitfinex.
П’ятірку найбільших конкретно публічних власників замикає Trump Media & Technology Group, за якою стоїть президент США Дональд Трамп. Вона вже інвестувала близько $2 млрд у біткоїн, а її запланований резерв становить $2,5 млрд.
Найбільшим приватним власником першої криптовалюти є компанія Block. one, розробник проєкту EOS Network. Також у рейтингу є згадана раніше Tether, емітент USDT, яка планує стати найбільшим майнером у світі, і фірма мільярдера Ілона Маска SpaceX.
За матеріалами:
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