Криптовалютні аналітики прогнозують зростання Ethereum до $6 000 — Finance.ua

Криптовалютні аналітики прогнозують зростання Ethereum до $6 000 Вчора 23:00 — Криптовалюта

Криптовалютні аналітики прогнозують зростання Ethereum до $6 000

ETH $3,899.21 позначки $6 000 до кінця року на опціонних ринках зросла з 7% на початку липня до 30%, пише На тлі відновлення зростання крипторинку й стабілізації глобальної економічної ситуації, ймовірність досягнення Ethereum$3,899.21позначки $6 000 до кінця року на опціонних ринках зросла з 7% на початку липня до 30%, пише Вews

Аналітики пов’язують підвищення інтересу до цифрових активів із новою торгівельною угодою між США та ЄС, яка знизила напруження та підвищила схильність інвесторів до ризику.

Новий договір, який охоплює близько третини світової торгівлі, передбачає 15% тариф на європейські товари у США та додаткові зобов’язання ЄС щодо закупівлі американської енергетики й оборонної продукції. Це пом’якшення конфлікту, який міг призвести до 30% тарифів, створило передумови для активізації ринку ризикових активів, включно з криптовалютами.

BTC $118,790.67 подорожчав на 4,45%, піднявшись із $115 000 до $119 800, а Ethereum зріс майже на 9% — із $3 570 до $3 900. Водночас, за словами Ніка Форстера з платформи Derive, різке зростання ставок на подорожчання Ethereum супроводжується помітним зростанням ймовірності досягнення $6 000 — зараз ринок оцінює таку подію у понад 30%. За останні вихідні Bitcoin$118,790.67подорожчав на 4,45%, піднявшись із $115 000 до $119 800, а Ethereum зріс майже на 9% — із $3 570 до $3 900. Водночас, за словами Ніка Форстера з платформи Derive, різке зростання ставок на подорожчання Ethereum супроводжується помітним зростанням ймовірності досягнення $6 000 — зараз ринок оцінює таку подію у понад 30%.

Експерти відзначають, що нинішнє зростання на ринку криптовалют має більш стабільний характер порівняно з попередніми сплесками: низька волатильність і помірковані ставки фінансування свідчать про інтерес з боку інвесторів, які купують активи без надмірного використання позикових коштів. Аналітики пов’язують це з появою ETF на біткоїн у США, що спростило вхід традиційних гравців у ринок.

Щодо прогнозів, опціонний ринок наразі дає 52% імовірності досягнення Bitcoin рівня $150 000 до кінця року, тоді як для Ethereum передбачають різкіші цінові коливання. Очікується, що сезон альткоїнів буде більш поміркованим, із перевагою на користь усталених проєктів. Інвестори також звертають увагу на рішення Федеральної резервної системи та Банку Японії, які можуть додатково вплинути на динаміку крипторинку до кінця року.

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