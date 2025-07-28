Криптовалютные аналитики прогнозируют рост Ethereum до $6 000 — Finance.ua
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Криптовалютные аналитики прогнозируют рост Ethereum до $6 000

Криптовалюта
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Криптовалютные аналитики прогнозируют рост Ethereum до $6 000
Криптовалютные аналитики прогнозируют рост Ethereum до $6 000
На фоне возобновления роста крипторынка и стабилизации глобальной экономической ситуации вероятность достижения Ethereum ETH $3,899.21 отметки $6 000 до конца года на опционных рынках выросла с 7% в начале июля до 30%, пишет Вews.
Аналитики связывают повышение интереса к цифровым активам с новым торговым соглашением между США и ЕС, которое снизило напряжение и повысило склонность инвесторов к риску.
Новый договор, включающий около трети мировой торговли, предусматривает 15% тариф на европейские товары в США и дополнительные обязательства ЕС по закупке американской энергетики и оборонной продукции. Это смягчение конфликта, который мог привести к 30% тарифов, создало предпосылки для активизации рынка рисковых активов, включая криптовалюты.
За последние выходные Bitcoin BTC $118,790.67 подорожал на 4,45%, поднявшись со $115 000 до $119 800, а Ethereum вырос почти на 9% — с $3 570 до $3 900. В то же время, по словам Ника Форстера с платформы Derive, резкий рост ставок на подорожание Ethereum сопровождается заметным ростом вероятности достижения $6 000 — сейчас рынок оценивает такое событие более чем в 30%.
Эксперты отмечают, что нынешний рост на рынке криптовалют носит более стабильный характер по сравнению с предыдущими всплесками: низкая волатильность и умеренные ставки финансирования свидетельствуют об интересе со стороны инвесторов, покупающих активы без чрезмерного использования заемных средств. Аналитики связывают это с появлением ETF на биткоин в США, что упростило вход традиционных игроков в рынок.
По прогнозам, опционный рынок дает 52% вероятности достижения Bitcoin уровня $150 000 до конца года, тогда как для Ethereum предусматривают более резкие ценовые колебания. Ожидается, что сезон альткоинов будет более умеренным, с преимуществом в пользу установившихся проектов. Инвесторы также обращают внимание на решения Федеральной резервной системы и Банка Японии, которые могут дополнительно повлиять на динамику крипторынка до конца года.
По материалам:
Finance.ua
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