Криптовалютные аналитики прогнозируют рост Ethereum до $6 000 — Finance.ua

Криптовалютные аналитики прогнозируют рост Ethereum до $6 000 Вчера 23:00 — Криптовалюта

Криптовалютные аналитики прогнозируют рост Ethereum до $6 000

ETH $3,899.21 отметки $6 000 до конца года на опционных рынках выросла с 7% в начале июля до 30%, пишет На фоне возобновления роста крипторынка и стабилизации глобальной экономической ситуации вероятность достижения Ethereum$3,899.21отметки $6 000 до конца года на опционных рынках выросла с 7% в начале июля до 30%, пишет Вews

Аналитики связывают повышение интереса к цифровым активам с новым торговым соглашением между США и ЕС, которое снизило напряжение и повысило склонность инвесторов к риску.

Новый договор, включающий около трети мировой торговли, предусматривает 15% тариф на европейские товары в США и дополнительные обязательства ЕС по закупке американской энергетики и оборонной продукции. Это смягчение конфликта, который мог привести к 30% тарифов, создало предпосылки для активизации рынка рисковых активов, включая криптовалюты

BTC $118,790.67 подорожал на 4,45%, поднявшись со $115 000 до $119 800, а Ethereum вырос почти на 9% — с $3 570 до $3 900. В то же время, по словам Ника Форстера с платформы Derive, резкий рост ставок на подорожание Ethereum сопровождается заметным ростом вероятности достижения $6 000 — сейчас рынок оценивает такое событие более чем в 30%. За последние выходные Bitcoin$118,790.67подорожал на 4,45%, поднявшись со $115 000 до $119 800, а Ethereum вырос почти на 9% — с $3 570 до $3 900. В то же время, по словам Ника Форстера с платформы Derive, резкий рост ставок на подорожание Ethereum сопровождается заметным ростом вероятности достижения $6 000 — сейчас рынок оценивает такое событие более чем в 30%.

Эксперты отмечают, что нынешний рост на рынке криптовалют носит более стабильный характер по сравнению с предыдущими всплесками: низкая волатильность и умеренные ставки финансирования свидетельствуют об интересе со стороны инвесторов, покупающих активы без чрезмерного использования заемных средств. Аналитики связывают это с появлением ETF на биткоин в США, что упростило вход традиционных игроков в рынок.

По прогнозам, опционный рынок дает 52% вероятности достижения Bitcoin уровня $150 000 до конца года, тогда как для Ethereum предусматривают более резкие ценовые колебания. Ожидается, что сезон альткоинов будет более умеренным, с преимуществом в пользу установившихся проектов. Инвесторы также обращают внимание на решения Федеральной резервной системы и Банка Японии, которые могут дополнительно повлиять на динамику крипторынка до конца года.

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