Министр финансов отрицает планы поднятия налогов — Finance.ua

Министр финансов отрицает планы поднятия налогов Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Министр финансов отрицает планы поднятия налогов

Министр финансов Сергей Марченко отрицает наличие планов поднятия налогов или других планов по фискализации.

«Никаких планов по фискализации мы не планируем, поднятия расходов не предусматриваем и все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством», — сказал он на «Часе правительства» в Верховной Раде в пятницу, трансляцию которого ведет народный депутат Алексей Гончаренко.

Марченко сообщил, что ближайший план — подготовка бюджетной декларации на 2026−2028 годы, которая будет включать различные сценарии и является ответной реакцией правительства на те или иные риски фискального характера.

«Конечно, … мы понимаем и в этом году реагируем на те риски, которые уже материализовались, и у нас есть ответ на эти вопросы. И относительно финансирования на 2026 год. Это не является каким-то „секретом Полишинеля“, и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий», — заметил глава Минфина.

Он добавил, что любые варианты развития событий предполагают реакцию как военного положения, так и послевоенного положения.

«Мы должны быть к этому готовы. Поэтому готовим сейчас соответствующие предложения», — отметил Марченко без дополнительных деталей.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Вашингтоне пройдут так называемые Весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, на которых будет работать украинская делегация.

«У нас будут активные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, со Всемирным банком, где мы очертим наши риски, оговорки, и покажем, что ситуация нуждается в дополнительной поддержке, над которой мы активно будем работать с премьер-министром Денисом Анатольевичем (Шмыгалем)», — сказал министр.

В рамках «Весенних встреч» состоится седьмой министерский «круглый» стол по поддержке Украины.

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