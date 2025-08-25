На скольки предприятиях можно работать одновременно — Finance.ua

На скольки предприятиях можно работать одновременно Сегодня 10:22 — Личные финансы

На скольки предприятиях можно работать одновременно

В Управлении инспекционной деятельности в Харьковской области сообщили , на скольких предприятиях может работать совместитель.

Совместительством считается выполнение работником, кроме основной, другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или другом предприятии, в учреждении, организации или у работодателя — физического лица.

Сейчас не ограничивается количество предприятий, где работник может работать по совместительству.

Однако при любых обстоятельствах одно место работы должно быть основным.

Если у работника отсутствует основное место работы, его нельзя принять на работу по совместительству.

Напомним, в каких случаях работник , работающий по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, имеет право отказаться выполнять работу.

По закону, отказ правомерен, если:

работодатель требует выхода на работу вне определенных базовых дней и часов;

определенных базовых дней и часов; уведомление о наличии работы поступило с нарушением минимальных сроков, предусмотренных трудовым договором.

Справка Finance.ua:

В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы.

В Государственной службе по вопросам труда объяснили, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием и обязательно ли такого работника увольнять.

