На скольки предприятиях можно работать одновременно — Finance.ua

Личные финансы
71
В Управлении инспекционной деятельности в Харьковской области сообщили, на скольких предприятиях может работать совместитель.
Совместительством считается выполнение работником, кроме основной, другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или другом предприятии, в учреждении, организации или у работодателя — физического лица.
Сейчас не ограничивается количество предприятий, где работник может работать по совместительству.
Однако при любых обстоятельствах одно место работы должно быть основным.
Если у работника отсутствует основное место работы, его нельзя принять на работу по совместительству.
Напомним, в каких случаях работник, работающий по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, имеет право отказаться выполнять работу.
По закону, отказ правомерен, если:
  • работодатель требует выхода на работу вне определенных базовых дней и часов;
  • уведомление о наличии работы поступило с нарушением минимальных сроков, предусмотренных трудовым договором.

Справка Finance.ua:

  • В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы.
  • В Государственной службе по вопросам труда объяснили, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием и обязательно ли такого работника увольнять.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
