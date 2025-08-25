На что тратят свои деньги богатые люди — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На что тратят свои деньги богатые люди

Личные финансы
66
На что тратят свои деньги богатые люди
На что тратят свои деньги богатые люди
Вы когда-нибудь задумывались о том, куда тратят деньги миллиардеры? На ум придут эксклюзивные автомобили, недвижимость, дорогой отдых, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Но это далеко не полный перечень.
В соцсети Reddit создали тред, чтобы разобраться, что обычно делают богатые люди с большей частью своих денег. И некоторые вещи, о которых упомянули в комментариях, большинству из нас даже не пришли бы в голову.

Что покупают богатые люди

Когда речь заходит о том, на что люди тратят большие деньги, некоторые вещи выходят за пределы понимания «простых смертных». К примеру, пользователь рассказал историю о том, как в одном из домов, где он работал, владелец оборудовал подземный гараж под своей библиотекой, чтобы он мог принимать больше гостей. Он вмещал восемьдесят (!) автомобилей.
Другой мужчина, по словам автора одного из комментариев , потратил 30 миллионов на обустройство берегов реки, чтобы его гости не запачкали ноги, когда будут купаться.
А в Беверли-Хиллз (США) был случай, когда богатый человек купил дом на противоположной стороне улицы стоимостью в десятки миллионов долларов США, снес его, а затем построил частный парк. И все потому, что дом напротив закрывал ему вид.
Иногда доходит до достаточно абсурдных причин траты баснословных сумм.
Другой пользователь рассказал историю о мужчине, заказывающем суши из Японии (с рынка Циззики) с доставкой в ​​США. Перед тем как их съесть, он требовал предоставить сертификат, подтверждающий, что рыба была поймана не более 15 часов назад.
«Он также платил ресторану (не могу назвать конкретный ресторан или даже его местонахождение) огромные деньги, чтобы тот закрылся, и он мог спокойно поесть суши наедине со своей женой», — добавил автор.

Чем увлекаются богатые люди

Пожалуй, не секрет, что богатые люди любят коллекционировать эксклюзивные вещи. В треде вспомнили, что иногда покупают оружие, изготовленное из метеоритов, и редкие артефакты со всего мира.
Некоторые коллекционируют и животных:
«В моей стране младший сын миллиардера очень любит животных. Для него был создан частный зоопарк на сотнях гектаров земли. В его частном зоопарке представлены животные со всего мира», — рассказал пользователь.
А в одном из комментариев говорилось, что некоторые богатые люди покупают роскошные железнодорожные вагоны 40−50-х годов и ремонтируют их.
Затем они могут заплатить, чтобы присоединить эти вагоны к курсирующим поездам и пересечь страну в своем собственном железнодорожном вагоне.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
УНІАН
ДеньгиБизнесИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems