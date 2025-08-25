На что тратят свои деньги богатые люди — Finance.ua

На что тратят свои деньги богатые люди Сегодня 17:18 — Личные финансы

На что тратят свои деньги богатые люди

Вы когда-нибудь задумывались о том, куда тратят деньги миллиардеры? На ум придут эксклюзивные автомобили, недвижимость, дорогой отдых, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Но это далеко не полный перечень.

В соцсети Reddit создали тред, чтобы разобраться, что обычно делают богатые люди с большей частью своих денег. И некоторые вещи, о которых упомянули в комментариях, большинству из нас даже не пришли бы в голову.

Что покупают богатые люди

Когда речь заходит о том, на что люди тратят большие деньги, некоторые вещи выходят за пределы понимания «простых смертных». К примеру, пользователь рассказал историю о том, как в одном из домов, где он работал, владелец оборудовал подземный гараж под своей библиотекой, чтобы он мог принимать больше гостей. Он вмещал восемьдесят (!) автомобилей.

Другой мужчина, по словам автора одного из комментариев , потратил 30 миллионов на обустройство берегов реки, чтобы его гости не запачкали ноги, когда будут купаться.

А в Беверли-Хиллз (США) был случай, когда богатый человек купил дом на противоположной стороне улицы стоимостью в десятки миллионов долларов США, снес его, а затем построил частный парк. И все потому, что дом напротив закрывал ему вид.

Иногда доходит до достаточно абсурдных причин траты баснословных сумм.

Другой пользователь рассказал историю о мужчине, заказывающем суши из Японии (с рынка Циззики) с доставкой в ​​США. Перед тем как их съесть, он требовал предоставить сертификат, подтверждающий, что рыба была поймана не более 15 часов назад.

«Он также платил ресторану (не могу назвать конкретный ресторан или даже его местонахождение) огромные деньги, чтобы тот закрылся, и он мог спокойно поесть суши наедине со своей женой», — добавил автор.

Чем увлекаются богатые люди

Пожалуй, не секрет, что богатые люди любят коллекционировать эксклюзивные вещи. В треде вспомнили, что иногда покупают оружие, изготовленное из метеоритов, и редкие артефакты со всего мира.

Некоторые коллекционируют и животных:

«В моей стране младший сын миллиардера очень любит животных. Для него был создан частный зоопарк на сотнях гектаров земли. В его частном зоопарке представлены животные со всего мира», — рассказал пользователь.

А в одном из комментариев говорилось, что некоторые богатые люди покупают роскошные железнодорожные вагоны 40−50-х годов и ремонтируют их.

Затем они могут заплатить, чтобы присоединить эти вагоны к курсирующим поездам и пересечь страну в своем собственном железнодорожном вагоне.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.