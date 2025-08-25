ТОП-10 лучших мест в Европе для посещения этой осенью — Finance.ua
ТОП-10 лучших мест в Европе для посещения этой осенью

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet подобрали самые лучшие направления в Европе для посещения осенью 2025 года.
Они также обосновали, чем именно они привлекательны в это время года.
«Привлекательность осенних путешествий по Европе заключается в разнообразии предлагаемых впечатлений. Отправляйтесь на пляжи солнечных южных островов, прогуляйтесь по лесам, окрашенным в осенние тона, или пройдитесь по улицам больших городов — и все это без летних толп. Осень также дарит некоторые из самых ярких вкусов на континенте: деликатесы сезона сбора урожая появляются на рынках и в меню, будь то сельские итальянские траттории или высококлассные скандинавские рестораны. Одним словом, вы не ошибетесь», — написали авторы рейтинга.
  1. Севилья, Испания — для городского отдыха.
  2. Тенерифе, Канарские острова, Испания — для солнца.
  3. Додеканес, Греция — для поездки на острова в последнюю минуту.
  4. Латвия — лучшие осенние цвета.
  5. Умбрия, Италия — для сезонных блюд.
  6. Черногория — для хайкинга.
  7. Копенгаген, Дания — лучшие рестораны с интересными блюдами.
  8. Шотландское нагорье — для наблюдения за дикой природой и осенними пейзажами.
  9. Мальта — идеальный вариант для совмещения отдыха на острове и в городе.
  10. Бургундия, Франция — для любителей вина и велосипедного спорта.

Ранее туристическое издательство Lonely Planet представило самые красивые уголки Европы. Предлагают выбрать из нескольких десятков стран ЕС идеальное место для отпуска.
На первом месте оказался Швейцарский национальный парк, Швейцария, второе заняло Стромболи, Италия, 3 место у Кольца Керри, Ирландия. Фото и детали по ссылке.
Payment systems