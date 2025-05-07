ТОП-7 найкрасивіших місць у Європі — Lonely Planet (фото) Сьогодні 21:10 — Світ

Туристичне видавництво Lonely Planet представило найгарніші куточки Європи. Пропонують обрати з кількох десятків країн ЄС ідеальне місце для відпустки.

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1. Швейцарський національний парк, Швейцарія

Фото: Lonely Planet

Найкраще місце для альпійських походів

Природа вирує в єдиному національному парку Швейцарії, що розташований на кордоні з Італією в Граубюндені на південному сході країни. Тут не вирубували жодних дерев, не вирубували луки та не полювали на жодних тварин з 1914 року. Легкодоступний з мальовничих сіл Енгадину Скуоль, Цернец та С-шанф, парк пропонує захопливий погляд на Альпи до початку туризму.

2. Стромболі, Італія

Фото: Lonely Planet

Найкраще місце для вулканічної драми

Вулкан Стромболі височіє над сапфірово-блакитним Тірренським морем біля північного узбережжя Сицилії. Його конічні обриси зачаровують. Цей острів є найпривабливішим з усіх семи Еолійських островів, що охороняються ЮНЕСКО.

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3. Кільце Керрі, Ірландія

Найкраще місце для краєвидів узбережжя

Найкраща подорож — це 179-кілометрове (111-мильне) Кільце Керрі, яке огинає півострів Івера, відзначаючи високі морські скелі, поля, вкриті овецями, нерівні гірські вершини, кам’яні кільцеві фортеці та священні колодязі, пляжі, оточені дюнами села.

4. Азорські острови, Португалія

Найкраще місце для відпочинку на віддалених островах

Дев’ять вулканічних островів, що утворюють Азорські острови, що вириваються з бурхливої ​​середньоатлантичної частини, подібні до трампліну в інший світ. Довго непомітний архіпелаг на західній околиці Європи нарешті привертає увагу любителів природи.

5. Національний парк Високий Тауерн, Австрія

Найкраще місце для гірських подорожей

Цей природний заповідник площею 1856 кв. км є одним з найбільших у Європі, а його пейзажі просто неймовірні. Це Альпи з величезним об’ємом. Йдеться про засніжені гори, що піднімаються на 3000 м, крижаний вир льодовика Пастерце, найдовшого у Східних Альпах, та райдужний водоспад Криммлер-Вассерфьелле, найвищий водоспад країни заввишки 380 м.

6. Чорний ліс, Німеччина

Найкраще місце для казкового відпочинку

Чорний ліс пропонує краєвиди, які з’являються в дитячих казках на ніч. Густі ліси з сосни, ялиці, берези та бука спускаються до вирізьблених льодовиками долин, пишних луків, вересових пустищ, блискучих озер та розлогих фермерських будинків з вальмовими дахами. Заблукавши цими глибокими, темними лісами, ви майже очікуєте зустріти відьму чи лісоруба.

7. Лофотенські острови, Норвегія

Найкраще місце для арктичної драми

З горами, що височіють над морем, немов хребет лускатого дракона, Лофотенські острови в Норвегії зачаровують своєю неймовірною красою. Незалежно від того, чи ви відвідуєте їх у золоті дні опівнічного сонця, чи в розпал зими, коли північне сяйво блищить у темному нічному небі, ці острови є мегахітом Арктики.

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Довідка Finance.ua:

Останнім часом у Європі набуває поширення явище, яке отримало назву «біженський туризм». Йдеться про ситуації, коли українці перетинають кордон, отримують допомогу як біженці, а потім повертаються на батьківщину або продовжують регулярно їздити туди й назад. Це викликає сумніви щодо щирості намірів і реальної потреби в захисті.

У багатьох країнах статус тимчасового захисту може бути скасований, якщо людина добровільно повертається до безпечної зони на батьківщині. В окремих випадках можливе відкриття проваджень щодо шахрайства або порушення імміграційного законодавства.

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