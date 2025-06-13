Как снизить налоговые риски: советы налоговиков — Finance.ua

Как снизить налоговые риски: советы налоговиков Сегодня 19:07 — Личные финансы

Как снизить налоговые риски: советы налоговиков

Каждый предприниматель или бухгалтер хоть раз испытывал тревогу перед налоговой проверкой. Даже если все сделано «прозрачно», иногда трудно быть уверенным, что контролеры не найдут зацепки — законодательство сложное, правила часто меняются, а трактовки иногда противоречивы.

Однако избежать проблем с налоговой вполне реально, если заранее учесть наиболее распространенные риски. Налоговики ГУ ГНС во Львовской области сформировали перечень советов, как уменьшить налоговые риски и сохранить спокойствие.

Советы для плательщиков, как снизить налоговые риски по каждому виду:

проверяйте правильность всех регистрационных данных в ЕГР;

не используйте сторонние юридические адреса без фактического расположения бизнеса;

избегайте связей с фиктивными или сомнительными контрагентами;

проверяйте полноту и правильность всех поданных отчетов;

автоматизируйте учет — это уменьшает человеческий фактор;

проводите регулярный внутренний аудит налоговой отчетности;

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собирайте и храните документы, подтверждающие законность операции;

внимательно относитесь к формированию налогового кредита и расходов;

избегайте «оптимизационных схем», не имеющих реального экономического содержания;

своевременно контролируйте сроки уплаты налогов;

используйте электронные сервисы ГНС для проверки состояния расчетов с бюджетом;

при возникновении налогового долга — оперативно коммуницириуйте с ГНС для урегулирования ситуации.

Напомним, что ГНС реализует Экспериментальный проект по функционированию системы управления налоговыми рисками. Этот проект предусматривает, в частности, распределение налоговых рисков на четыре основных вида:

риск регистрации — случай, когда лица, обязанные встать на учет в налоговом органе или зарегистрироваться плательщиками отдельных налогов, не состоят на учете в налоговом органе или не зарегистрированы плательщиками соответствующих налогов; риск отчетности — случай, когда налогоплательщики подают налоговую отчетность с опозданием или не подают ее вовсе; риск уплаты — случай, когда налогоплательщики платят налоги, сборы, платежи с опозданием либо уплачивают в неполном объеме, либо не платят вовсе, что приводит к возникновению или накоплению налогового долга; риск декларирования — случай, когда налоговые поступления уменьшены или могут быть уменьшены вследствие неправильного отображения данных в отчетности (по ошибке или умышленно).

Напомним, некоторые бизнесы и ФЛПы периодически попадают в поле зрения налоговой, которая наведывается с проверками. Такие проверки часто становятся настоящим стрессом для предпринимателей. Однако при надлежащей подготовке даже визит инспектора можно пройти без лишних нервов и штрафов. Эксперты создали чек-лист, который охватывает 5 основных шагов при подготовке к проверке , на которые следует обратить внимание.

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