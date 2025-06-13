Как снизить налоговые риски: советы налоговиков — Finance.ua

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Как снизить налоговые риски: советы налоговиков

Личные финансы
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Как снизить налоговые риски: советы налоговиков
Как снизить налоговые риски: советы налоговиков
Каждый предприниматель или бухгалтер хоть раз испытывал тревогу перед налоговой проверкой. Даже если все сделано «прозрачно», иногда трудно быть уверенным, что контролеры не найдут зацепки — законодательство сложное, правила часто меняются, а трактовки иногда противоречивы.
Однако избежать проблем с налоговой вполне реально, если заранее учесть наиболее распространенные риски. Налоговики ГУ ГНС во Львовской области сформировали перечень советов, как уменьшить налоговые риски и сохранить спокойствие.
Советы для плательщиков, как снизить налоговые риски по каждому виду:
  • проверяйте правильность всех регистрационных данных в ЕГР;
  • не используйте сторонние юридические адреса без фактического расположения бизнеса;
  • избегайте связей с фиктивными или сомнительными контрагентами;
  • проверяйте полноту и правильность всех поданных отчетов;
  • автоматизируйте учет — это уменьшает человеческий фактор;
  • проводите регулярный внутренний аудит налоговой отчетности;
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  • собирайте и храните документы, подтверждающие законность операции;
  • внимательно относитесь к формированию налогового кредита и расходов;
  • избегайте «оптимизационных схем», не имеющих реального экономического содержания;
  • своевременно контролируйте сроки уплаты налогов;
  • используйте электронные сервисы ГНС для проверки состояния расчетов с бюджетом;
  • при возникновении налогового долга — оперативно коммуницириуйте с ГНС для урегулирования ситуации.
Напомним, что ГНС реализует Экспериментальный проект по функционированию системы управления налоговыми рисками. Этот проект предусматривает, в частности, распределение налоговых рисков на четыре основных вида:
  1. риск регистрации — случай, когда лица, обязанные встать на учет в налоговом органе или зарегистрироваться плательщиками отдельных налогов, не состоят на учете в налоговом органе или не зарегистрированы плательщиками соответствующих налогов;
  2. риск отчетности — случай, когда налогоплательщики подают налоговую отчетность с опозданием или не подают ее вовсе;
  3. риск уплаты — случай, когда налогоплательщики платят налоги, сборы, платежи с опозданием либо уплачивают в неполном объеме, либо не платят вовсе, что приводит к возникновению или накоплению налогового долга;
  4. риск декларирования — случай, когда налоговые поступления уменьшены или могут быть уменьшены вследствие неправильного отображения данных в отчетности (по ошибке или умышленно).
Напомним, некоторые бизнесы и ФЛПы периодически попадают в поле зрения налоговой, которая наведывается с проверками. Такие проверки часто становятся настоящим стрессом для предпринимателей. Однако при надлежащей подготовке даже визит инспектора можно пройти без лишних нервов и штрафов. Эксперты создали чек-лист, который охватывает 5 основных шагов при подготовке к проверке, на которые следует обратить внимание.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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