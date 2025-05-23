Як підготуватися до перевірки податкової: 5 важливих кроків — Finance.ua

Як підготуватися до перевірки податкової: 5 важливих кроків Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Як підготуватися до перевірки податкової: 5 важливих кроків

Деякі бізнеси та ФОПи періодично потрапляють у поле зору податкової, яка навідується із перевірками. Такі перевірки часто стають справжнім стресом для підприємців. Однак за умови належної підготовки навіть візит інспектора можна пройти без зайвих нервів і штрафів.

Про це повідомляють адвокати Yankiv Legal Solutions. Фахівці поділилися чек-листом, який охоплює 5 основних кроків, на які варто звернути увагу.

5 кроків для успішного проходження перевірки

1. Ревізія документообігу

Зберіть та систематизуйте всю первинну документацію за періоди, що перевірятимуться.

Переконайтесь у наявності всіх необхідних документів: накладних, актів, договорів, рахунків-фактур.

Перевірте правильність оформлення документів (підписи, печатки, реквізити).

Звірте дані первинних документів з даними в обліковій системі.

Важливо знати: відсутність первинної документації є одним із найбільших ризиків при перевірці. Згідно з Податковим кодексом України, саме на платника податків покладається обов’язок доведення правомірності формування податкових показників. Без належної документації ваші витрати можуть бути не визнані, що призведе до донарахування податків.

2. Аудит податкових зобов’язань

Проведіть звірку нарахованих податків з фактично сплаченими сумами.

Перевірте правильність обчислення податкових зобов’язань.

Звірте дані, відображені у фінансовій звітності, з податковими деклараціями.

Проаналізуйте відповідність податкових накладних вимогам законодавства.

Важливо знати: при виявленні помилок або невідповідностей, краще самостійно подати уточнюючі декларації до початку перевірки. Це може значно зменшити розмір потенційних штрафних санкцій. Відповідно до ст. 50 ПКУ, самостійне виправлення помилок дозволяє зменшити штрафні санкції або взагалі їх уникнути.

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3. Перевірка податкової заборгованості

Звірте стан розрахунків з бюджетом через електронний кабінет платника.

Отримайте довідку про відсутність заборгованості з ДПС.

Вивантажте та проаналізуйте інтегровану картку платника податків.

Перевірте наявність пені або штрафів за попередні періоди.

Важливо знати: Навіть незначна заборгованість може стати приводом для більш прискіпливої перевірки. Не всі податки списуються автоматично, тому формально може існувати борг, який не відображається в стандартних звітах стану розрахунків з бюджетом.

4. Аналіз ризикових операцій

Проаналізуйте банківські виписки та виділіть потенційно сумнівні операції.

Перевірте відповідність призначень платежів фактичним операціям.

Підготуйте додаткові підтверджувальні документи для операцій з великими сумами.

Складіть пояснення для операцій з нетиповими контрагентами.

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Важливо знати: операції з компаніями, які мають ознаки фіктивності, операції з повернення коштів без належного документального підтвердження, а також операції з незвичайними сумами або призначеннями платежів — це те, на що найперше звертають увагу інспектори.

5. Підготовка персоналу

Проведіть інструктаж із працівниками щодо правил поведінки під час перевірки.

Призначте відповідальну особу для комунікації з інспекторами.

Переконайтеся, що всі співробітники знають свої права та обов’язки під час перевірки.

Підготуйтеюридичний супровід на випадок виникнення спірних питань.

Важливо знати: неправильна поведінка працівників під час перевірки може створити додаткові ризики. Працівники повинні знати, які документи можна надавати інспекторам, а в яких випадках слід звертатися до юриста чи керівника.

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