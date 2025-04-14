Як ФОП може отримати довідку про доходи за різні періоди — Finance.ua

Як ФОП може отримати довідку про доходи за різні періоди Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Як ФОП може отримати довідку про доходи за різні періоди

Для фізичних осіб-підприємців, які продовжують свою діяльність і перебувають на обліку в органах Державної податкової служби, отримання довідки про доходи є важливим кроком для ряду цілей.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.

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Відповідно до Податкового кодексу України, зокрема статті 179, ФОП можуть отримати довідку про доходи за період здійснення підприємницької діяльності, подавши заявку до органу ДПС, де вони стоять на обліку.

Для цього необхідно подати:

1. За період перебування на загальній системі оподаткування — окремі заяви про видачу довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), форма якої затверджена наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. № 568, щодо кожного звітного річного періоду за який необхідно отримати інформацію про доходи;

2. За період перебування на спрощеній системі оподаткування — заяву про видачу довідки про доходи у довільній форми (із зазначенням способу отримання інформації: поштою або в контролюючому органі).

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Контролюючий орган (ЦОП) протягом 10 календарних днів з дня отримання відповідної заяви надає:

довідку (и) про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) за формою, затвердженою Наказом № 568 з наявною інформацією про доходи ФОП, задекларовані на загальній системі оподаткування (окремо за кожний звітний річний період відповідно до поданих Заяв за формою № 568), яку (і) ФОП отримує безпосередньо в контролюючому органі (ЦОП), до якого подано (і) Заяву (и) за формою № 568;

довідку в довільній формі про доходи ФОП, задекларовані на спрощеній системі оподаткування, яку ФОП отримує безпосередньо в контролюючому органі (ЦОП), до якого подано Заяву, або поштою (залежно від зазначеного в Заяві способу отримання).

Склад і строки зберігання документів у системі податкових органів визначаються відповідно до Переліку типових документів, що утворюються у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012р. № 578/5.

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Відповідно до п. 283 Переліку, для декларацій, що відображають звітність усіх платників податків, та документів (розрахунки, звіти, відомості, заяви, довідки, картки, листи, перерахунки, платіжні документи, виклики) строк зберігання — 5 років.

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Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба пропонує збільшити до 180 днів термін подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків після демобілізації .Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко.

Діюче законодавство передбачає, що мобілізовані ФОП звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору на весь період служби. Для цього після демобілізації вони мають подати до податкової заяву та копію військового квитка або іншого документа про призов. На це відводиться лише 10 днів.

Нагадаємо, податковий борг мобілізованих ФОП становить майже 30 млн грн.

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