Як перевірити правильність нарахування податку на нерухомість: пояснення ДПС — Finance.ua

Як перевірити правильність нарахування податку на нерухомість: пояснення ДПС Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

Як перевірити правильність нарахування податку на нерухомість: пояснення ДПС

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, можуть звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних.

Про це нагадали у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

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Що саме можна звірити:

об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розмір загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розмір ставки податку;

нараховану суму податку.

Якщо виявлено розбіжності між даними податкової та документами платника (наприклад, правом власності), контролюючий орган перераховує суму податку та надсилає нове податкове повідомлення-рішення.

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Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Якщо майно не внесене до реєстру

У разі, коли у податковій базі відсутня інформація про об’єкт, але платник подав правовстановлюючі документи, сплата податку здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

Фізичні особи мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Зробити це можна:

в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету;

через вебпортал ДПС;

у мобільному застосунку «Моя податкова».

Нагадаємо, в Україні змінюються ставки податку на нерухомість, що набудуть чинності в 2025 році.

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Згідно з новим законодавством, власники житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місцезнаходження.

Основною новацією є підвищення базової ставки до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, який перевищує норму.

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