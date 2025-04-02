Які зміни пропонують в оподаткуванні учасників ринку електроенергії — Finance.ua
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Які зміни пропонують в оподаткуванні учасників ринку електроенергії

Енергетика
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Які зміни пропонують в оподаткуванні учасників ринку електроенергії
Які зміни пропонують в оподаткуванні учасників ринку електроенергії
На ринку електричної енергії зберігається значний фінансовий дисбаланс та складна ситуація з розрахунками.
До значного накопичення боргів на ринку призвели спеціальні обов’язки окремих учасників ринку вкупі з низьким рівнем розрахунків, зокрема з боку державних і комунальних підприємств, компаній, що працюють у районах бойових дій, а також населення за спожиті комунальні послуги.
Про це пише Європейська Бізнес Асоціація.
Накопичуються борги також і перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел енергії. Адже встановлені тарифи на передачу електроенергії протягом останніх років не забезпечують покриття витрат на розрахунки з виробниками ВДЕ.
Накопичена заборгованість створює додаткові навантаження для учасників ринку електроенергії та економічне напруження щодо забезпечення виплат за «зеленим» тарифом.
Щоб уникнути додаткового фінансового навантаження на підприємства енергетичної галузі, експерти Європейської Бізнес Асоціації пропонують наступні зміни в оподаткуванні учасників ринку.

Зміни в оподаткуванні учасників ринку

Продовжити дію касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2028 року.
Чинне законодавство передбачає можливість застосування касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2026 року.
Водночас, як зазначають компанії-члени Асоціації, підстави для прийняття цієї норми залишаються актуальними і ситуація на ринку електроенергії вимагає збереження даного механізму оподаткування.
Заборгованість у секторі ВДЕ залишається критичною перешкодою для своєчасної сплати ПДВ. Виробники електроенергії не отримують коштів вчасно, що унеможливлює сплату ПДВ без фактичного надходження платежів.
Тому дія касового методу має бути збережена. Запровадити касовий метод для нарахування податку на прибуток виробників ВДЕ до 1 січня 2028 року задля вирішення питання погашення заборгованості минулих років.
Європейська Бізнес Асоціація звернулась з відповідними пропозиціями до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Сподіваємось на увагу до нашого звернення задля стабілізації роботи ринку електричної енергії в умовах особливого періоду.
За матеріалами:
Finance.ua
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