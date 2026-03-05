Даже после скачка цен на нефть бюджет рф трещит — Reuters Сегодня 09:34

Мировые цены на нефть подскочили после ударов США и Израиля по Ирану и достигли самого высокого уровня с июля 2024 года. Впрочем, этого роста все равно недостаточно для сбалансирования российского бюджета.

Об этом свидетельствуют расчеты Reuters

Отмечается, что в россии есть дефицит федерального бюджета, который увеличивается из-за недополучения доходов от нефти и газа, которые формируют почти четверть бюджетных поступлений. Хотя во вторник мировые цены на нефть превысили 83 доллара за баррель, российская нефть продается со скидкой к международному эталону Brent crude, что усугубляет бюджетные проблемы.

По подсчетам Reuters, в феврале средний дисконт составил 26,50 доллара за баррель. Российская нефть продается со скидкой преимущественно из-за западных санкций за войну против Украины, в частности через механизм ценового ограничения. С 1 февраля Европейский Союз снизил «потолок» цены до 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить нефтяные доходы москвы.

Государственные финансы также испытывают давление из-за значительных расходов на оборону и безопасность после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

По расчетам агентства, цена российской нефти марки Urals должна вырасти более чем на 50% от уровня 3582 рубля (около 46,13 долл.) за баррель, зафиксированного 2 марта, чтобы достичь заложенных в бюджете показателей.

Бюджет рф на 2026 год предусматривает среднюю цену нефти 5440 рублей за баррель (около 59 долл.) и курс 92,2 рубля за доллар. В то же время при условии стабильных нефтяных цен рубль должен ослабнуть примерно до 117,5 за доллар с нынешнего уровня около 77,65 руб./долл., чтобы бюджет был сбалансирован.

Советник главы Центробанка рф Тремасов заявил, что регулятор не ожидает резкого обвала рубля, а нынешний рост цен на нефть может оказаться кратковременным. По его словам, правительство ориентируется на долгосрочный прогноз, а не на колебания в ближайшие недели или месяцы.

