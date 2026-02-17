«Зона смерти» экономики рф: о чем говорят эксперты Сегодня 21:22

«Зона смерти» экономики рф: о чем говорят эксперты

российскую экономику будет тяжело или даже невозможно вернуть в нормальное состояние без нового кризиса.

Об этом для The Economist пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению россии и Евразии Александра Прокопенко, пишет УНИАН.

В альпинизме «зоной смерти» называют высоты, количества кислорода на которых недостаточно для длительной поддержки человеческой жизни. По мнению специалиста, сегодня россия находится именно в таком состоянии.

Прокопенко считает, что экономика россии застряла в том, что можно описать как «отрицательное равновесие» — она ​​держится на плаву, но в то же время разрушает собственное будущее. Экспортные доходы москвы падают, а бюджетные пробелы невозможно восполнить дополнительными налоговыми поступлениями.

«В 2025 году экономика выросла всего на 1%. Прогноз на этот год еще хуже», — считает специалист.

Она отметила, что за последние четыре года российская экономика разделилась на две отдельные «метаболические системы». Первая охватывает военные и смежные с ними отрасли: жизненно важные органы, получающие приоритетный поток ресурсов. Эти сектора растут, нанимают работников и осуществляют инвестиции. Они первыми получают доступ к рабочей силе, капиталу и импорту. Вторая система содержит все остальное — частный бизнес, малые предприятия, потребительские отрасли.

«Общий объем производства в россии за последние три года вырос на значительные 18,3%. Но весь этот рост — и даже больше — обеспечил именно военный сектор», — считает сотрудник Берлинского центра Карнеги.

По словам Прокопенко, самое уязвимое место российской экономики — «топливо», на котором она работает. Экономика россии питается тем, что можно назвать «военной рентой»: бюджетными трансферами на оборонные предприятия, которые создают зарплаты и экономическую активность. Функционально это напоминает нефтяные доходы 2000-х годов, но есть критическое отличие.

Дело в том, что нефтяная рента поступала извне: иностранцы платили за товарный актив и эти деньги циркулировали в экономике, создавая реальный мультипликативный эффект. В то же время военная рента — это внутреннее перераспределение активов.

«Организм „потребляет“ собственную мышечную ткань для энергии. Это не циклический спад, который можно исправить денежно-кредитной или фискальной политикой. Рецессия похожа на усталость: отдохни — и восстановишься. Состояние россии скорее напоминает горную болезнь: чем дольше находишься на высоте, тем хуже становится независимо от отдыха», — говорит специалист.

Ранее писали , что война, развязанная россией против Украины, вступает в свою четвертую зиму, и россияне начинают ощущать ее растущее влияние почти на каждый аспект своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы. Как сообщал Вloomberg, за пределами линии фронта остальные россии, включая москву, ощутили экономические последствия. От домохозяйств, вынужденных сокращать расходы на продукты, до трудностей сталелитейных, горнодобывающих и энергетических компаний — экономический двигатель страны демонстрирует многочисленные трещины. Прежняя устойчивость, поддерживаемая масштабным фискальным стимулированием и рекордными доходами от энергетики, проходит испытание.

