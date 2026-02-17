0 800 307 555
ЕИБ вчетверо увеличил инвестиции в оборону Евросоюза

Европейский инвестиционный банк активно финансирует возможности безопасности и обороны ЕС и изучает вопросы привлечения в рамках европейского кредита для Украины на 2026−2027 годы.
Об этом журналистам заявила президент Европейского инвестиционного банка Надежда Кальвиньо перед началом встречи Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе во вторник, передает корреспондент Укринформа.
«Мы увеличили наше финансирование в этой сфере в четыре раза. В прошлом году мы уже достигли пятипроцентной цели для такого финансирования в ЕС — более 4 миллиардов евро — и имеем мощный портфель флагманских проектов в пяти ключевых сферах», — заявила президент банка.
Одна из них — военная мобильность, а ключевые флагманские инициативы финансируются в Литве, Латвии, Дании, Италии и Швеции, отметила она.
Еще одной сферой финансирования является промышленный потенциал, сказала Кальвиньо, отметив, что на прошлой неделе она посетила производителя дронов, который финансируется ЕИБ и находится вблизи Мюнхена в Германии. Предприятие «тесно сотрудничает с Украиной и играет ключевую роль в развитии беспилотных военных оборонных технологий».
ЕИБ также продолжает финансировать оборонные исследования в ЕС, сказала президент ЕИБ, а также малый и средний бизнес — через европейские банки, с которыми ЕИБ подписал соответствующие соглашения для обеспечения таких компаний ликвидностью и оборотным капиталом.
Банк также поддерживает экосистему частных инвестиционных фондов в области безопасности и обороны, сказала Кальвиньо.
«В общем, Европейский инвестиционный банк укрепляет свою роль одного из ключевых игроков для улучшения безопасности и оборонных возможностей Европы. И, конечно, мы ожидаем указаний и тесно сотрудничаем с Европейской комиссией по внедрению любых новых инструментов, включая новый кредит для поддержки Украины в эти трудные времена», — подытожила президент ЕИБ.
