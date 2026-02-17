Дополнительные отпуска для военнослужащих — что нужно знать Сегодня 19:35

Продолжительность дополнительного отпуска зависит от статуса военного

Не все виды дополнительных отпусков для военнослужащих одинаковы. Их продолжительность и наличие денежного довольствия зависят от статуса военного. В Министерстве обороны разъяснили, кто именно может рассчитывать на дополнительные дни отдыха и при каких условиях они предоставляются.

Кто и сколько может отдыхать

Закон четко определяет категории военнослужащих, которым предоставляется дополнительный отпуск, а также условия его оплаты.

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска ежегодно. За этот период сохраняется денежное довольствие.

имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска ежегодно. За этот период сохраняется денежное довольствие. Лица с особыми заслугами перед Родиной могут получить до трех недель дополнительного отпуска в год в удобное для себя время. Однако такой отпуск предоставляется без сохранения денежного довольствия.



могут получить до трех недель дополнительного отпуска в год в удобное для себя время. Однако такой отпуск предоставляется без сохранения денежного довольствия. Участники войны имеют право до двух недель дополнительного отпуска ежегодно. Он также предоставляется без сохранения денежного довольствия.

Следовательно, перед подачей рапорта следует учитывать не только количество дней отдыха, но и то, предусмотрена ли оплата на этот период.

Как предоставляются отпуска во время военного положения

В период действия военного положения дополнительные отпуска (кроме тех, кто проходит базовую военную службу) предоставляются по разрешению командира или начальника воинской части.

Время на дорогу в пределах Украины добавляется отдельно — до двух суток в один конец. Эти дни не включаются в общую продолжительность отпуска.

Компенсация за неиспользованные дни при увольнении

Во время увольнения с военной службы военнослужащий может получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска. Однако это правило относится только к тем видам отпусков, которые предоставляются с сохранением денежного довольствия.

Поскольку отпуска для участников войны и лиц с особыми заслугами перед Родиной предоставляются без сохранения выплат, компенсация за неиспользованные дни в этих случаях не предусмотрена.

Ранее мы подробно рассказывали , какие виды отпусков предусмотрены для военнослужащих в период военного положения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.