Дополнительные отпуска для военнослужащих — что нужно знать

29
Не все виды дополнительных отпусков для военнослужащих одинаковы. Их продолжительность и наличие денежного довольствия зависят от статуса военного. В Министерстве обороны разъяснили, кто именно может рассчитывать на дополнительные дни отдыха и при каких условиях они предоставляются.

Кто и сколько может отдыхать

Закон четко определяет категории военнослужащих, которым предоставляется дополнительный отпуск, а также условия его оплаты.
  • Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска ежегодно. За этот период сохраняется денежное довольствие.
  • Лица с особыми заслугами перед Родиной могут получить до трех недель дополнительного отпуска в год в удобное для себя время. Однако такой отпуск предоставляется без сохранения денежного довольствия.
  • Участники войны имеют право до двух недель дополнительного отпуска ежегодно. Он также предоставляется без сохранения денежного довольствия.
Следовательно, перед подачей рапорта следует учитывать не только количество дней отдыха, но и то, предусмотрена ли оплата на этот период.
Как предоставляются отпуска во время военного положения

В период действия военного положения дополнительные отпуска (кроме тех, кто проходит базовую военную службу) предоставляются по разрешению командира или начальника воинской части.
Время на дорогу в пределах Украины добавляется отдельно — до двух суток в один конец. Эти дни не включаются в общую продолжительность отпуска.

Компенсация за неиспользованные дни при увольнении

Во время увольнения с военной службы военнослужащий может получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска. Однако это правило относится только к тем видам отпусков, которые предоставляются с сохранением денежного довольствия.
Поскольку отпуска для участников войны и лиц с особыми заслугами перед Родиной предоставляются без сохранения выплат, компенсация за неиспользованные дни в этих случаях не предусмотрена.
Ранее мы подробно рассказывали, какие виды отпусков предусмотрены для военнослужащих в период военного положения.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийАрмия
