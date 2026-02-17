Добровольцы в возрасте 60+ смогут заключить годичный контракт: в Минобороны разъяснили детали указа президента Сегодня 16:01

В ВСУ разрешили годовые контракты для добровольцев в возрасте от 60 лет

Президент Украины подписал указ № 108/2026, который меняет порядок прохождения военной службы в Вооруженных Силах. Документ предусматривает возможность заключения контракта для добровольцев от 60 лет, уточняет условия присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки и закрепляет гарантии службы на избранной должности.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Контракт для добровольцев 60+

Во время действия военного положения граждане младше 60 лет могут добровольно заключить контракт на прохождение военной службы сроком на один год.

Обязательным условием является признание кандидата пригодным к военной службе по состоянию здоровья военно-врачебной комиссией. Мобилизация мужчин от 60 лет не проводится.

Для принятия на службу по контракту добровольцы от 60 лет должны подать соответствующие обращения и письма от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания.

При этом если доброволец принимается на военную службу по контракту как офицер, письмо командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Присвоение воинских званий в сокращенные сроки

Военный может получить очередное звание в сокращенные сроки, если:

служит в боевой части, участвующей в военных действиях;

служит в воинской части, не относящейся к боевому составу, и не менее 3 месяцев выполнял или выполняет боевые (специальные) задания в боевых частях, задействованных в ведении военных действий;

в боевых частях, задействованных в ведении военных действий; во время действия военного положения выполнял боевые задания в частях, привлеченных к военным действиям, и был признан ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья или пригодными к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества и в дальнейшем переведен в другие воинские части, или возвращен из командировки в свою воинскую часть.

Когда могут присвоить очередное воинское звание военному ВСУ в сокращенные сроки во время действия военного положения:

через 1 год — для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи), а также младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан);

— для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи), а также младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан); через 2 года — для высшего сержантского (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант), а также старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник).

Для не боевых частей применяются более продолжительные сроки выслуги лет в звании.

Гарантии службы на избранной должности

Военный, подписавший контракт, гарантированно будет проходить службу не менее шести месяцев на избранной должности.

Назначение на другие должности, в частности в другие воинские части, возможно только по собственному желанию военного или через шесть месяцев после замещения такой должности.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Владимир Зеленский подписал указ № 108/2026, которым внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Документ предусматривает возможность прохождения военной службы по контракту для лиц старше 60 лет.

