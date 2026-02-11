Зеленський підписав указ про військову службу для чоловіків віком 60+ Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Громадяни віком від 60 років можуть бути прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 108/2026, яким внесено зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. Документ передбачає можливість проходження військової служби за контрактом для осіб віком від 60 років.

Текст указу оприлюднили на сайті Офісу президента.

Що передбачає указ

Згідно з документом, під час дії воєнного стану громадяни віком від 60 років можуть бути прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік із правом подальшого продовження.

Таких осіб дозволили призначати на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

В указі зазначено, що відповідні контракти укладатимуться відповідно до частини десятої статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.

Документ також визначає механізм прийняття таких осіб на службу та врегульовує питання їх зарахування до складу Збройних Сил України.

Окремі положення указу стосуються правового статусу курсантів, слухачів, ад’юнктів і докторантів вищих військових навчальних закладів, а також військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ у системі Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.

29 липня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Як раніше розповідав офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель, громадяни від 60 років можуть підписати контракт на час дії воєнного стану. Кандидати проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) і після цього можуть служити переважно на небойових посадах у солдатському, сержантському чи старшинському складі. За наявності відповідної підготовки можливе й призначення на офіцерські посади.

