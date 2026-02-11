Укрзалізниця запускає «Романтичний експрес» до Дня закоханих (рейси) Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запускає «Романтичний експрес» до Дня закоханих (рейси)

«Укрзалізниця» запускає «Романтичний експрес» до Дня закоханих. Спеціальні поїзди курсуватимуть 14 та 15 лютого двічі на день.

«Незалежно від віку, „стажу“ стосунків чи того, перше це побачення чи золоте весілля. Адже кохання не має кордонів і не рахує років» — пишуть в компанії.

Квитки

Квитки на Романтичний експрес вже можна придбати в застосунку Укрзалізниці. А для наших захисників та захисників вони вже доступні в застосунку «Армія+».

Із цими квитками на них у купе чекають подарунки від друзів Укрзалізниці.

Маршрут

• у Києві: Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний.

• у Львові: Львів — Львів-Романтичний.

Романтичні експреси курсів 14 та 15 лютого двічі на день:

• Київ — о 14:45 та 19:10.

• Львів — о 15:30 та 19:00.

Подорож триватиме трохи більше ніж 2 години та починаємо і завершуємося на Центральних вокзалах міста.

Що там буде

На пасажирів очікує романтична подорож у новенькому люкс вагоні в купе на двох під романтичну музику.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.