Starlink теперь можно верифицировать на почте — инструкция

60
На каждый терминал Starlink создается отдельный документ
В Украине стартовал новый этап регистрации терминалов Starlink для физических лиц. Теперь пройти верификацию можно не только в ЦПАУ, но и в ближайших отделениях Новой почты или Укрпочты. Инициативу реализуют совместно с Министерством цифровой трансформации.
Об этом свидетельствует информация от Минцифры, Новой почты и гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского.

Как добавить терминал в Whitelist

Чтобы зарегистрировать свой Starlink:
  • подготовьте данные терминала — номер учетной записи пользователя на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID;
  • возьмите документы — паспорт и РНУКНП;
  • посетите ближайшее отделение почты или ЦПАУ;
  • подайте заявление и ожидайте результата.
Далее следует обратиться в ближайшее отделение почты или ЦПАУ и подать заявление. В среднем его рассматривают в течение 48 часов, однако из-за большого спроса возможны незначительные задержки.

Отдельный документ на каждый терминал

Отмечается, что на каждый терминал создается отдельный документ, после чего данные автоматически передаются Министерству цифровой трансформации Украины. Статус верификации можно отследить в личном кабинете приложения Starlink.
Чтобы ускорить процесс, на Новой почте советуют предварительно зарегистрироваться по этой ссылке. В то же время, на «Укрпочте» говорят, что заявление можно заполнить дома или в отделении.
В Минцифры подчеркивают, что каждый верифицированный Starlink — это дополнительная гарантия безопасной и бесперебойной связи в Украине.
Важно подчеркнуть также, что эта процедура действует только для физических лиц. Юридические лица могут зарегистрировать устройства через портал Дія, а военные — через систему DELTA или ответственных лиц в своих подразделениях.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Starlink
