росіяни відчувають економічні наслідки війни проти України у повсякденному житті — Вloomberg

Війна, розв’язана росією проти України, вступає у свою четверту зиму, і росіяни починають відчувати її зростаючий вплив майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.
Десятки регіонів центральної та південної росії тепер безпосередньо стикаються з війною. Удари безпілотників та, іноді, ракет по енергетичних об’єктах стали реальністю. Сирени повітряної тривоги виють майже щоночі, стаючи постійним і дуже публічним нагадуванням про ескалацію конфлікту.

Криза економіки рф

За межами лінії фронту решта росії, включно з москвою, відчула економічні наслідки. Від домогосподарств, які змушені скорочувати витрати на продукти, до труднощів сталеливарних, гірничодобувних та енергетичних компаній — економічний двигун країни демонструє численні тріщини. Колишня стійкість, що підтримувалася масштабним фіскальним стимулюванням та рекордними доходами від енергетики, проходить випробування.
Аналітики зазначають, що ступінь страждань не можна порівняти зі стражданнями України. Це навряд чи змусить путіна припинити війну, а чітко підкреслює дедалі вищу ціну, яку доводиться заплатити рф за рішення розпочати повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Зростання цін та падіння попиту

Економічні наслідки посилюються. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата, змушуючи більшість росіян змінювати свої звички: купувати менше одягу та переходити на вітчизняні бренди, оскільки імпорт став занадто дорогим.
Хоча Центральний банк росії підвищив ставки до рекордних 21% (у жовтні минулого року) для боротьби з інфляцією, економіка все більше демонструє відкладений вплив цієї політики. Інфляція знизилася приблизно до 6,8% на початку листопада, але основною причиною є ослаблення споживчого попиту.
Це спричинило серйозні зміни у російському секторі роздрібної торгівлі:
  • роздрібні торговці одягом — 45% закритих магазинів у третьому кварталі;
  • ринок електроніки переживає найрізкіше падіння попиту за 30 років;
  • продажі автомобілів скоротилися майже на чверть, страждаючи від високих витрат на позики та збільшення держподатку.

Удари по енергетичному сектору

Прямий вплив мають і військові дії України. Українські безпілотники тепер безкарно атакують нафтопереробні заводи та порти, проникаючи вглиб росії до понад 2000 км. Ці атаки загострили кризу на внутрішньому ринку палива, спричинивши різке зростання цін та дефіцит у деяких регіонах.
Доходи від нафти і газу скоротилися більш ніж на одну п’яту порівняно з минулим роком через нижчі ціни на сиру нафту, санкції та зміцнення валюти. Світові поставки російського палива також знизилися до найнижчого рівня з початку вторгнення.
За матеріалами:
Діло
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
