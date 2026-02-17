0 800 307 555
Скільки трудових мігрантів потрібно Україні

65
Україні потрібно щороку завозити приблизно 300−400 тисяч трудових мігрантів.
Про це заявив економіст Олег Пензин в інтерв’ю виданню «Телеграф».
Він додав, що це наразі великий виклик для українського ринку праці. Більше того, якщо відбудеться призупинення активної фази бойових дій, щоб відновити країну, потрібно буде додатково близько 4 мільйонів робочих.
«До речі, демографи взагалі кажуть, що Україні потрібно щорічно завозити близько 300−400 тисяч трудових мігрантів. Це дуже великий виклик для українського ринку праці сьогодні. А для відновлення України, у разі припинення активної фази бойових дій, потрібно десь близько 4 млн додаткових працівників», — розповів Пензин.
За словами економіста, в Україні досить великий показник безробіття, а також є дефіцитні спеціальності.
«У нас з вами досить високий рівень структурного безробіття. Згідно з методологією Міжнародної організації праці, у нас формально майже 2 мільйони безробітних. Але у нас є деякі спеціальності, в яких є гостра потреба», — зазначив експерт.
Зокрема, Пензин зазначив, що найбільший дефіцит є серед робітників та інженерів, а також водіїв великовантажних автомобілів.
«Україні, як давно стверджували демографи, доведеться мати справу з трудовими мігрантами. До речі, вже є приклади, скажімо, де певні підприємства Закарпаття запросили на роботу представників з Бангладеш, бо не змогли знайти працівників у районі, де почали розміщувати деревообробне підприємство», — розповів він.
За матеріалами:
Finance.ua
Мігранти
