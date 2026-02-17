ЄІБ вчетверо збільшив інвестиції в оборону Євросоюзу Сьогодні 20:20

Європейський інвестиційний банк активно фінансує безпекові та оборонні спроможності ЄС та вивчає питання залучення в рамках європейського кредиту для України на 2026−2027 роки.

Про це журналістам заявила президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо перед початком зустрічі Ради ЄС з економічних та фінансових питань у Брюсселі у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми збільшили наше фінансування в цій сфері в чотири рази. Минулого року ми вже досягли п’ятивідсоткової цілі для такого фінансування в ЄС — у понад 4 мільярди євро — і маємо потужний портфель флагманських проєктів у п’яти ключових сферах», — заявила президентка банку.

Однією з них є військова мобільність, а ключові флагманські ініціативи фінансуються в Литві, Латвії, Данії, Італії та Швеції, зазначила вона.

Ще однією сферою фінансування є промисловий потенціал, сказала Кальвіньо, зазначивши, що минулого тижня вона здійснила візит до фінансованого ЄІБ виробника дронів, розташованого поблизу Мюнхена у Німеччині, який «тісно співпрацює з Україною та відіграє ключову роль у розвитку безпілотних військових оборонних технологій».

ЄІБ також продовжує фінансувати оборонні дослідження в ЄС, сказала президентка ЄІБ, а також малий та середній бізнес — через європейські банки, з якими ЄІБ підписав відповідні угоди для забезпечення таких компаній ліквідністю та обіговим капіталом.

Банк також підтримує екосистему приватних інвестиційних фондів у сфері безпеки та оборони, сказала Кальвіньо.

«Загалом, Європейський інвестиційний банк зміцнює свою роль одного з ключових гравців для покращення безпекових та оборонних можливостей Європи. І, звичайно, ми очікуємо на вказівки та тісно співпрацюємо з Європейською комісією у впровадженні будь-яких нових інструментів, включаючи новий кредит для підтримки України в ці складні часи», — підсумувала президентка ЄІБ.

