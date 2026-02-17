0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄІБ вчетверо збільшив інвестиції в оборону Євросоюзу

47
Європейський інвестиційний банк активно фінансує безпекові та оборонні спроможності ЄС та вивчає питання залучення в рамках європейського кредиту для України на 2026−2027 роки.
Про це журналістам заявила президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо перед початком зустрічі Ради ЄС з економічних та фінансових питань у Брюсселі у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми збільшили наше фінансування в цій сфері в чотири рази. Минулого року ми вже досягли п’ятивідсоткової цілі для такого фінансування в ЄС — у понад 4 мільярди євро — і маємо потужний портфель флагманських проєктів у п’яти ключових сферах», — заявила президентка банку.
Однією з них є військова мобільність, а ключові флагманські ініціативи фінансуються в Литві, Латвії, Данії, Італії та Швеції, зазначила вона.
Ще однією сферою фінансування є промисловий потенціал, сказала Кальвіньо, зазначивши, що минулого тижня вона здійснила візит до фінансованого ЄІБ виробника дронів, розташованого поблизу Мюнхена у Німеччині, який «тісно співпрацює з Україною та відіграє ключову роль у розвитку безпілотних військових оборонних технологій».
ЄІБ також продовжує фінансувати оборонні дослідження в ЄС, сказала президентка ЄІБ, а також малий та середній бізнес — через європейські банки, з якими ЄІБ підписав відповідні угоди для забезпечення таких компаній ліквідністю та обіговим капіталом.
Банк також підтримує екосистему приватних інвестиційних фондів у сфері безпеки та оборони, сказала Кальвіньо.
«Загалом, Європейський інвестиційний банк зміцнює свою роль одного з ключових гравців для покращення безпекових та оборонних можливостей Європи. І, звичайно, ми очікуємо на вказівки та тісно співпрацюємо з Європейською комісією у впровадженні будь-яких нових інструментів, включаючи новий кредит для підтримки України в ці складні часи», — підсумувала президентка ЄІБ.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems