Тривалість додаткової відпустки залежить від статусу військового

Не всі види додаткових відпусток для військовослужбовців однакові. Їхня тривалість і наявність грошового забезпечення залежать від статусу військового. У Міністерстві оборони роз’яснили, хто саме може розраховувати на додаткові дні відпочинку та за яких умов вони надаються.

Хто і скільки може відпочивати

Закон чітко визначає категорії військовослужбовців, яким надається додаткова відпустка, а також умови її оплати.

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни — мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки щороку. За цей період зберігається грошове забезпечення.

— мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки щороку. За цей період зберігається грошове забезпечення. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — можуть отримати до трьох тижнів додаткової відпустки на рік у зручний для себе час. Однак така відпустка надається без збереження грошового забезпечення.



— можуть отримати до трьох тижнів додаткової відпустки на рік у зручний для себе час. Однак така відпустка надається без збереження грошового забезпечення. Учасники війни — мають право на до двох тижнів додаткової відпустки щороку. Вона також надається без збереження грошового забезпечення.

Отже, перед поданням рапорту варто враховувати не лише кількість днів відпочинку, а й те, чи передбачена оплата на цей період.

Як надаються відпустки під час воєнного стану

У період дії воєнного стану додаткові відпустки (крім тих, хто проходить базову військову службу) надаються за дозволом командира або начальника військової частини.

Час на дорогу в межах України додається окремо — до двох діб в один бік. Ці дні не включаються до загальної тривалості відпустки.

Компенсація за невикористані дні при звільненні

Під час звільнення з військової служби військовослужбовець може отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки. Однак це правило стосується лише тих видів відпусток, які надаються із збереженням грошового забезпечення.

Оскільки відпустки для учасників війни та осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною надаються без збереження виплат, компенсація за невикористані дні у цих випадках не передбачена.

