0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Додаткові відпустки для військовослужбовців — що треба знати

26
Тривалість додаткової відпустки залежить від статусу військового
Тривалість додаткової відпустки залежить від статусу військового
Не всі види додаткових відпусток для військовослужбовців однакові. Їхня тривалість і наявність грошового забезпечення залежать від статусу військового. У Міністерстві оборони роз’яснили, хто саме може розраховувати на додаткові дні відпочинку та за яких умов вони надаються.

Хто і скільки може відпочивати

Закон чітко визначає категорії військовослужбовців, яким надається додаткова відпустка, а також умови її оплати.
  • Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни — мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки щороку. За цей період зберігається грошове забезпечення.
  • Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — можуть отримати до трьох тижнів додаткової відпустки на рік у зручний для себе час. Однак така відпустка надається без збереження грошового забезпечення.
  • Учасники війни — мають право на до двох тижнів додаткової відпустки щороку. Вона також надається без збереження грошового забезпечення.
Отже, перед поданням рапорту варто враховувати не лише кількість днів відпочинку, а й те, чи передбачена оплата на цей період.
Додаткові відпустки для військовослужбовців — що треба знати

Як надаються відпустки під час воєнного стану

У період дії воєнного стану додаткові відпустки (крім тих, хто проходить базову військову службу) надаються за дозволом командира або начальника військової частини.
Час на дорогу в межах України додається окремо — до двох діб в один бік. Ці дні не включаються до загальної тривалості відпустки.

Компенсація за невикористані дні при звільненні

Під час звільнення з військової служби військовослужбовець може отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки. Однак це правило стосується лише тих видів відпусток, які надаються із збереженням грошового забезпечення.
Додаткові відпустки для військовослужбовців — що треба знати
Оскільки відпустки для учасників війни та осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною надаються без збереження виплат, компенсація за невикористані дні у цих випадках не передбачена.
Раніше ми детально розповідали, які види відпусток передбачені для військовослужбовців у період воєнного стану.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьАрмія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems