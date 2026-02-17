0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Starlink тепер можна верифікувати на пошті — інструкція

60
На кожен термінал Starlink створюється окремий документ
На кожен термінал Starlink створюється окремий документ
В Україні стартував новий етап реєстрації терміналів Starlink для фізичних осіб. Тепер пройти верифікацію можна не лише в ЦНАПах, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти. Ініціативу реалізують разом із Міністерством цифрової трансформації.
Про це свідчить інформація від Мінцифри, Нової пошти та гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Як додати термінал до Whitelist

Щоб зареєструвати свій Starlink:
  • підготуйте дані термінала — номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID;
  • візьміть документи — паспорт та РНОКПП;
  • завітайте до найближчого відділення пошти або ЦНАПу;
  • подайте заяву та очікуйте на результат.
Читайте також
Далі потрібно звернутися до найближчого відділення пошти або ЦНАПу та подати заяву. У середньому її розглядають протягом 48 годин, однак через великий попит можливі незначні затримки.

Окремий документ на кожен термінал

Зазначаєтся, що на кожен термінал створюється окремий документ, після чого дані автоматично передаються до Міністерства цифрової трансформації України. Статус верифікації можна відстежити в особистому кабінеті застосунку Starlink.
Щоб пришвидшити процес, на Новій пошті радять попередньо зареєструватися онлайн за цим посиланням. Водночас на «Укрпошті» кажуть, що заяву можна заповнити вдома або у відділенні.
У Мінцифри наголошують: кожен верифікований Starlink — це додаткова гарантія безпечного та безперебійного зв’язку в Україні.
Важливо підкреслити також, що ця процедура діє лише для фізичних осіб. Юридичні особи можуть зареєструвати пристрої через портал Дія, а військові — через систему DELTA або відповідальних осіб у своїх підрозділах.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Starlink
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems