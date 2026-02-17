Starlink тепер можна верифікувати на пошті — інструкція Сьогодні 17:13

На кожен термінал Starlink створюється окремий документ

В Україні стартував новий етап реєстрації терміналів Starlink для фізичних осіб. Тепер пройти верифікацію можна не лише в ЦНАПах, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти. Ініціативу реалізують разом із Міністерством цифрової трансформації.

Як додати термінал до Whitelist

Щоб зареєструвати свій Starlink:

підготуйте дані термінала — номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID;

візьміть документи — паспорт та РНОКПП;

завітайте до найближчого відділення пошти або ЦНАПу;

подайте заяву та очікуйте на результат.

Далі потрібно звернутися до найближчого відділення пошти або ЦНАПу та подати заяву. У середньому її розглядають протягом 48 годин, однак через великий попит можливі незначні затримки.

Окремий документ на кожен термінал

Зазначаєтся, що на кожен термінал створюється окремий документ, після чого дані автоматично передаються до Міністерства цифрової трансформації України. Статус верифікації можна відстежити в особистому кабінеті застосунку Starlink.

Щоб пришвидшити процес, на Новій пошті радять попередньо зареєструватися онлайн за цим посиланням. Водночас на «Укрпошті» кажуть, що заяву можна заповнити вдома або у відділенні.

У Мінцифри наголошують: кожен верифікований Starlink — це додаткова гарантія безпечного та безперебійного зв’язку в Україні.

Важливо підкреслити також, що ця процедура діє лише для фізичних осіб. Юридичні особи можуть зареєструвати пристрої через портал Дія, а військові — через систему DELTA або відповідальних осіб у своїх підрозділах.

