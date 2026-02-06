Що треба знати про верифікацію Starlink — відповіді на найпопулярніші запитання Сьогодні 20:27 — Технології&Авто

Що треба знати про верифікацію Starlink — відповіді на найпопулярніші запитання

В Україні триває верифікація терміналів Starlink. Це рішення ухвалили у відповідь на використання росією дронів із цією технологією для атак на цивільну інфраструктуру.

Міністерство оборони зазначає , що термінали, які вже внесені до «білого списку» SpaceX, працюють без жодних обмежень. Натомість обладнання, яким користуються російські військові на тимчасово окупованих територіях, заблоковане.

Оновлення «білого списку» відбувається поетапно. Якщо термінал подано на реєстрацію, але він ще не активний, процес перевірки може тривати до 48 годин. Це масштабна процедура, яка потребує часу, та працюють над тим, щоб дані для перевірки надходили в режимі реального часу.

Тих, хто ще не подав термінал на верифікацію, закликають зробити це найближчим часом. Система «білих списків» уже запроваджена і надалі розширюватиметься.

Відповіді на найпопулярніші питання

Який кінцевий термін верифікації?

Впровадження «білих списків» розпочалося і триватиме постійно. Чим швидше ви подасте на верифікацію свій термінал, тим швидше він почне працювати. Але зауважте, що процес верифікації триває 48 годин.

⁠⁠Не можу знайти на порталі Дія розділ для реєстрації терміналів, що належать юридичним особам

Ця послуга почне працювати невдовзі. Після того зайдіть на портал Дія та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи. Знайдіть послугу «Повідомлення про використання терміналів Starlink».

Маю термінал Starlink, який дотепер не використовувався. Треба його реєструвати зараз чи вже після активації?

Якщо ваш Starlink дотепер не використовувався, треба його верифікувати. Процес верифікації терміналів буде тривати постійно, тому якщо ви не використовуєте Starlink зараз — його можна буде швидко верифікувати у будь-який інший час за потреби.

Що робити з замовленими терміналами, які ще не надійшли в Україну?

Якщо термінали замовлені, але ще не надійшли в Україну — подавати їх на верифікацію потрібно вже після отримання. Військові — через визначених відповідальних у своїй військовій частині. Цивільні — через ЦНАП, бізнеси — через Дію.

ЦНАПи перевантажені через відключення світла, черги зранку займають. Як верифікувати термінал?

Справді, через російські удари по енергосистемі більшість ЦНАПів працюють на альтернативних джерелах живлення. Заплануйте візит в ЦНАП заздалегідь. Перед тим як йти до центру, уточніть графік роботи телефоном або запишіться через електронну чергу на сайті ЦНАП.

Подали свій термінал на верифікацію, але він все одно не працює. Чому?

Наразі у «білий список» включені всі термінали, подані на верифікацію до 23:59 03.02.26. Процес триває, і наступна партія реєстрацій буде опрацьована найближчим часом.

Подали Starlink у список вчора ввечері, сьогодні — все одно заблокувало. Чи буде він працювати, скільки чекати?

Зараз «Білий список» запрацював для усіх поданих до кінця доби 03.02.26. Відповідно, сьогодні вночі має запрацювати все подане за 4−5.02. Потрібно почекати, це масштабний технологічний процес.

Також у Міноборони зазначили, що запуск послуги верифікації терміналів через Дію для цивільних не планується з питань безпеки.

Чи можна дізнатись, чи внесено конкретний термінал в «Білий список»?

Послуг з надання інформації, чи внесено термінал в «білий список», поки немає.

Що буде, якщо військовий подасть на верифікацію через DELTA термінал іншої цивільної людини?

Міноборони закликає так не робити, адже для цивільних Starlink пердбачений окремий механізм.

Термінал Starlink, який використовується не для служби, можна зареєструвати як через відповідального з ВЧ, так і через ЦНАП як фізична особа.

Як зареєструвати Starlink, який військовий використовує не для служби, а наприклад, лише під час відпочинку між бойовими завданнями?

Такий термінал можна подати на верифікацію як через відповідального з військової частини, так і через ЦНАП як фізична особа.

Чи не змусять мене поставити свій Starlink, який я подав у «білий список», на баланс частини?

Постановка власних Starlink військовослужбовців, які подали їх у «білий список», на баланс частини не планується.

Раптом Starlink, який лежить на складі, забудуть подати у «білий список», і він заблокується. Чи можна буде його потім розблокувати?

Заблокований термінал Starlink, який лежить на складі, або не встигли подати до «білого списку», можна буде подати на верифікацію. Після внесення до «білого списку» він запрацює.

Чи буде процес подачі якось спрощуватись? Щоб не стояти в чергах в ЦНАПах?

Наразі Міноборони працює над спрощенням та пришвидченням процесу реєстрації Starlink. Але це масштабний технологічний процес з багатьма факторами впливу.

