На Tesla подали до суду після загибелі водія, який не зміг вибратися з палаючого авто

У США подали черговий позов проти Tesla через конструкцію дверних ручок. Родина 20-річного Семюела Тремблетта звернулася до федерального суду Массачусетсу 4 лютого.

Вони заявляють, що хлопець, живий після аварії, загинув, бо не зміг відчинити двері свого Tesla Model Y, який загорівся.

Про це пише видання Autoblog

Аварія сталася 29 жовтня 2025 року на трасі Route 138 у місті Істон. Автомобіль з’їхав із дороги та зупинився в лісі приблизно за шість метрів від проїжджої частини. За матеріалами справи, це була ДТП без інших учасників.

Після зіткнення водій залишався живим і одразу зателефонував у службу 911. Під час розмови він повідомив, що машина горить і він не може вибратися. У суді навели розшифровку дзвінка, де хлопець каже:"Я не можу вийти, будь ласка, допоможіть. Вона горить. Допоможіть, будь ласка. Я помру".

Пізніше, за даними поліції, тіло Семюела знайшли на задньому сидінні. Це може свідчити про те, що він намагався відчинити різні двері, перш ніж втратив свідомість через дим і опіки.

У позові зазначено, що електричні двері Tesla заблокували водія всередині авто. Причиною смерті назвали опіки та отруєння димом. Компанія Tesla на запит журналістів коментарів не надала.

Цей випадок став черговим у серії подібних позовів. За розслідуванням Bloomberg, щонайменше 15 людей загинули в аваріях із Tesla, коли пасажири не могли вибратися з палаючих машин через проблеми з прихованими дверними ручками.

У вересні 2025 року один із керівників Tesla заявив, що компанія працює над новим дизайном ручок. А в грудні виробник оновив інформацію на своєму сайті, зазначивши, що після серйозного зіткнення двері мають автоматично розблоковуватися, а аварійні вогні вмикатися для кращої видимості. У випадку Семюела Тремблетта ці зміни з’явилися вже після трагедії.

Також у матеріалах наголошується, що всі Tesla мають дві батареї: основну високовольтну, яка рухає авто, і низьковольтну, яка відповідає за роботу дверей, вікон та екрана. Якщо низьковольтна батарея виходить з ладу, двері можуть не відчинятися автоматично.

Хоча в автомобілях Tesla передбачені механічні ручки для аварійного відкривання зсередини, багато водіїв і пасажирів не знають про їхнє існування або не можуть швидко знайти й скористатися ними в екстреній ситуації.

Водночас Китай став першою країною, яка заборонила приховані дверні ручки в електромобілях через ризики для пасажирів. З 1 січня 2027 року там дозволять продавати лише авто з механічним відкриванням дверей зсередини та зовні. Рішення ухвалили після аварій, коли через відмову електросистем люди не могли вибратися з машин.

НВ

